حالة طوارئ صحية عالمية بمواجهة جدري القردة

أطلقت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب اليوم السبت في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة الذي أصاب حتى الآن حوالى 17 ألف شخص في 74 دولة، وفق ما أعلن مديرها العام.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي “قررت إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا” بمواجهة جدري القردة، موضحا أن الخطر في العالم معتدل نسبيا باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعا.

ومنذ مطلع أيار/مايو عندما اكتشف خارج البلدان الإفريقية حيث يستوطن، أصاب المرض أكثر من 16836 شخصا في 74 بلدا، وفق تعداد للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) حتى 22 تموز/يوليو.

وقال مايك راين، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية “إنها دعوة إلى التحرك، لكنها ليست الأولى” مشيرا إلى أنه يأمل في أن يؤدي هذا الأمر إلى عمل جماعي ضد المرض.

وأوضح غيبرييسوس خلال اجتماع طويل للجنة الخبراء التي يجب أن تُوجّهه في قراره وتوصياته، أنّه “لا يزال قلقًا” من انتشار المرض، حتّى لو انخفضت نسبة الانتشار في بعض الأماكن.

وترجِع إلى المدير العامّ لمنظّمة الصحّة العالميّة مسؤوليّة إعلان “حال طوارئ صحّية عامّة تثير قلقا دوليا”، وهو أعلى مستوى من التنبيه لدى منظّمة الصحّة، ويتمّ ذلك بناء على توصيات لجنة الطوارئ.

وهي المرة السابعة فقط التي تعلن فيها منظمة الصحة العالمية هذا المستوى من التنبيه.

وفي أوّل اجتماع عُقد في 23 حزيران/يونيو، أوصت غالبيّة الخبراء بألا تُعلن منظّمة الصحّة حال طوارئ صحّية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وكتب أستاذ قانون الصحّة الأمريكي ومدير مركز منظّمة الصحّة العالميّة لقانون الصحّة لورنس غوستن مساء الجمعة على تويتر “جدري القردة خرج عن السيطرة ولا يوجد سبب قانوني أو علمي أو صحّي لعدم إعلان حالة طوارئ صحّية عامّة دولية”.