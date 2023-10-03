حاكم دبي يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (40) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائباً للرئيس.

وعضوية كل من الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومحمد هادي الحسيني، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسلطان بـن سعيد المنصـوري، ومحمد إبراهيـــم الشيباني، وعبدالرحمن صالح آل صالح، وهلال سعيد المري، على أن يكون معالي محمد إبراهيم الشيباني، عُضواً مُنتدباً لإدارة أعمال المُؤسّسة.

كما أصدر سموه المرسوم رقم /25/ لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة “مؤسسة مدينة ميدان” على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما، وينشران في الجريدة الرسميّة.