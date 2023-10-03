ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنساستثمارسياسة واقتصاد

حاكم دبي يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
حاكم دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (40) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائباً للرئيس.

وعضوية كل من الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومحمد هادي الحسيني، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسلطان بـن سعيد المنصـوري، ومحمد إبراهيـــم الشيباني، وعبدالرحمن صالح آل صالح، وهلال سعيد المري، على أن يكون معالي محمد إبراهيم الشيباني، عُضواً مُنتدباً لإدارة أعمال المُؤسّسة.

كما أصدر سموه المرسوم رقم /25/ لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة “مؤسسة مدينة ميدان” على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما، وينشران في الجريدة الرسميّة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا