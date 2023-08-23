ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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حاكم الشارقة للأندية: لن نعطيكم المال إلا عندما تدربون أولادنا 

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

وجه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسالة للأندية الرياضية في الإمارة بأن تعمل مثل بقية المؤسسات وأن تقدم خدمة مجتمعية، مؤكدا أن الإعانة للأندية ستقاس بما يقدمه كل ناد للمجتمع من أنشطة.

وقال الشيخ سلطان، عبر برنامج الخط المباشر، “إن الأندية في الشارقة تحصل على أموال كثيرة والعائد للمجتمع ضعيف، نقول لهم لن نعطيكم المال إلا عندما تدربون أولادنا، فهذا المجتمع ليس كله أجنبي بل فيه شبابنا وأولادنا المواطنون، وسنفتش على الأندية لنراقب ما يحدث بداخلها”. 

وأضاف الشيخ : “الإعانة للأندية ستقاس بما يقدمه كل ناد للمجتمع من أنشطة، ونريد للأندية الرياضية أن تعمل مثل بقية المؤسسات في الإمارة وأن تقدم خدمة مجتمعية، وهذه رسالة للأندية في الشارقة والحساب عسير”.

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