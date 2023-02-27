حافلتي.. مواصلات الإمارات تدشن المرحلة التجريبية

دشنت مواصلات الإمارات بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المرحلة التجريبية لتطبيقها الذكي “حافلتي” والذي سيتاح استخدامه من قبل 100 ألف ولي أمر الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك دعماً لخططها الاستراتيجية لتحديث خدماتها في قطاع النقل المدرسي، وتعزيزًا لجهود التحول الرقمي الذكي في عملياتها المختلفة

وأثنى عبدالله خالد الموسى، مدير قطاع النقل المدرسي بالإنابة في مواصلات الإمارات على الشراكة النموذجية والتعاون الفاعل مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والذي أثمر عن العديد من المبادرات والمشاريع النوعية، ومن ضمنها إطلاق تطبيق (حافلتي) والذي يتمتع بمزايا وقدرات تقنية متقدمة، تجعل منه إضافة مهمة لجهود الشركة في الارتقاء بمستويات خدماتها في قطاع النقل المدرسي، وخطوة كبيرة للأمام تجاه تعزيز معايير الجودة والسلامة والراحة للطلبة على متن أسطول حافلاتنا المدرسية وكذلك تحقيق الاطمئنان لذويهم في الوقت نفسه، منوهاً بأن هذه المساعي تأتي تماشياً مع الجهود الحكومية الواسعة لإتمام التحول الذكي في الدولة، كما تلبي خطط الشركة في الرقمنة وتوفير الحلول والخدمات الذكية.

ولفت الموسى إلى أن تطبيق “حافلتي” يقدم لمستخدميه من أولياء الأمور بعد تحميله وإتمام خطوات التسجيل البسيطة الكثير من الميزات المفيدة لهم، والتي من شأنها تعزيز مستويات السلامة والانضباط في تقديم الخدمة، حيث يمثل نافذة تقنية ذكية يطل منها الآباء والأمهات على حال أبنائهم أثناء رحلتهم المدرسية اليومية على متن الحافلات من خلال القدرة على الإشراف والمتابعة اللحظية لتفاصيل الرحلة، وتتبع موقع الطالب في الوقت الفعلي، وإدارة الحضور والانصراف، علاوةً على التواصل عبر “التطبيق “حافلتي” مباشرة مع فريق العمل الميداني في الحافلة، وتتبع تاريخ الرحلات المدرسية، والتفاعل من خلال لوحة معلومات حية، وغير ذلك من الميزات التقنية المتقدمة.

حافلتي يستهدف 100 ألف ولي أمر

وأضاف أن تطبيق “حافلتي” يستهدف نحو 100 ألف ولي أمر في كل من المدارس الحكومية في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، حيث لا يشمل “حافلتي” في هذه المرحلة أولياء أمور الطلبة البنين الذين يدرسون في الحلقة الدراسية الثالثة في تلك الإمارات.

ولفت إلى أن المرحلة التجريبية الحالية ستقتصر على أولياء أمور الطلبة في رياض الأطفال والمرحلة الدراسية الأولى في أم القيوين، حيث سيعقبها إجراء تقييم دقيق لأداء تطبيق “حافلتي” ومتابعة أية ملاحظات قد ترد من المستخدمين، قبل التوسع في نطاق عمل التطبيق في المراحل اللاحقة، والتي تمت جدولتها وفق خطة زمنية محددة تم وضعها بالتنسيق مع الفريق المعني في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك لضمان جاهزية التطبيق وأدائه على النحو الأمثل، مؤكداً أن جهود التحسين والتحديث ستطال تطبيق “حافلتي” باستمرار على ضوء أية مستجدات تقنية أو على صعيد الخدمة ذاتها.

وأكد خالد المازمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حرص المؤسسة على توظيف كافة التقنيات المتاحة لخدمة الطلبة وأولياء الأمور بما يترجم رؤية المؤسسة في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المرتبطة بالقطاع التعليمي وبما يواكب أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الشأن، إذ تعمل المؤسسة مع شركائها على توفير أفضل الخدمات وبأحدث المواصفات لأبنائنا الطلبة.

وبيّن المازمي أن مشاريع المؤسسة تهدف إلى ترسيخ المسؤولية المشتركة بين كافة المعنيين بالشأن التربوي بما يدعم الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية وبما يضمن سلامتهم التي تعتبر قمة أولويات المؤسسة، وقال : سنعمل خلال المراحل المقبلة على طرح المزيد من الخيارات والحلول للارتقاء بأداء المنظومة التعليمية ودعمها لتحقيق مستهدفاتها ورؤيتها التربوية الحالية والمستقبلية.

يذكر أن مواصلات الإمارات قد أطلقت بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حملة إعلامية متكاملة بالتعاون مع الإدارات المدرسية للتعريف بتطبيق “حافلتي” وكيفية التسجيل فيه في أوساط أولياء الأمور المعنيين، علاوةً على شرح ميزاته والفوائد التي يقدمها لهم، وذلك لحثهم على تحميله تمهيداً للإفادة منه، وراعت أن يعمل التطبيق على مختلف الهواتف الذكية والأجهزة الذكية اللوحية، وأتاحته على متجر آبل للتطبيقات وكذلك غوغل بلاي لأجهزة الآندرويد، ليضاف إلى حزمة من التطبيقات والحلول الذكية التي تعتمدها الشركة في خدمات النقل المدرسي لديها.