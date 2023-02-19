مصرع 4 أشخاص في انقلاب حافلة تقل 53 راكباً في سلطنة عمان

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، يوم الجمعة، في حادث تدهور حافلة بمحافظة مسقط في سلطنة عمان.

وقالت شرطة عمان السلطانية، عبر تويتر، إن حادث التدهور وقع لحافلة تُقل 53 شخصاً وذلك على المخرج القادم من عقبة قنتب المؤدي لطريق البستان ـ الوادي الكبير، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابات حرجة لأربعة أشخاص أخرين وإصابة سبعة أشخاص بإصابات متوسطة في حين تعرض 38 شخصاً لإصابات خفيفة، ويتم التعامل مع الحادث.

وقوع حادث تدهور حافلة تُقل ٥٣ شخصًا على المخرج القادم من عقبة قنتب المؤدي لطريق البستان_الوادي الكبير، نتج عنه وفاة ٤ أشخاص وإصابات حرجة لـ ٤ أشخاص أخرين وإصابة ٧ أشخاص بإصابات متوسطة وتعرض ٣٨ شخصًا لإصابات خفيفة، ويتم التعامل مع الحادث. #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/R1KURof8LT — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 17, 2023

واستجابت فرق الإنقاذ والإسعاف بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط لحادث سقوط مواطن بأحد الجبال بولاية قريات حيث جرى تقديم العناية الطبية الطارئة له، ونقله إلى المستشفى بواسطة طيران الشرطة، متأثرا بإصابات خطرة.