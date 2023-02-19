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مصرع 4 أشخاص في انقلاب حافلة تقل 53 راكباً في سلطنة عمان

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث تدهور حافلة تقل 53 راكباً في محافظة مسقط في سلطنة عمان

شرطة عمان السلطانية أكدت أن حادث التدهور وقع لحافلة تُقل 53 شخصاً وذلك على المخرج القادم من عقبة قنتب المؤدي لطريق البستان ـ الوادي الكبير نتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابات حرجة لأربعة أخرين

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لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث تدهور الحافلة
توفي 4 أشخاص في انقلاب حافلة تقل 53 راكباً في سلطنة عمان

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، يوم الجمعة، في حادث تدهور حافلة بمحافظة مسقط في سلطنة عمان.

وقالت شرطة عمان السلطانية، عبر تويتر، إن حادث التدهور وقع لحافلة تُقل 53 شخصاً وذلك على المخرج القادم من عقبة قنتب المؤدي لطريق البستان ـ الوادي الكبير، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابات حرجة لأربعة أشخاص أخرين وإصابة سبعة أشخاص بإصابات متوسطة في حين تعرض 38 شخصاً لإصابات خفيفة، ويتم التعامل مع الحادث.

واستجابت فرق الإنقاذ والإسعاف بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط لحادث سقوط مواطن بأحد الجبال بولاية قريات حيث جرى تقديم العناية الطبية الطارئة له، ونقله إلى المستشفى بواسطة طيران الشرطة، متأثرا بإصابات خطرة.

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