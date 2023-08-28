مويضي المطيري by مويضي المطيري

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“حافلات مكة”.. تنقل 80 مليون راكب في مليون ونصف رحلة

مويضي المطيري by مويضي المطيري

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة عن تحقيق مشروع “حافلات” 1.5 مليون رحلة خلال الفترة التشغيلية التجريبية، نُقل من خلالها أكثر من 80 مليون راكب.


وأوضحت الهيئة أن تمركز حافلات مكة بعدد 400 حافلة في المواقع الرئيسة سدَّ فجوة الازدحام المروري وأسهم في سهولة الوصول للمناطق الرئيسة التعليمية والترفيهية والمواقع التاريخية، والمنطقة المركزية لبيت الله الحرام.


وأشارت إلى أن عدد المحطات 435 منها 4 محطات مركزيَّة، و25 محطة مطورة تتضمّن إطاراً ذا جودة حياة أفضل.


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