سامر باطر by سامر باطر

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حادث مروع وراء مغادرة مدرب الهلال السعودي رامون دياز إلى بلاده

سامر باطر by سامر باطر
باربرة أوليفر - زوجة مايكل دياز توفيت في الحادث

أعلن نادي الهلال السعودي ، يوم الأحد، عن موافقته على الطلب الذي تقدم به الأرجنتيني رامون دياز، بمغادرته حتى نهاية الموسم للسفر إلى بلاده لمتابعة أوضاع أسرته بعد تعرض ابنه لحادث مروري توفيت فيه زوجته وأصيب ابنه. وتقرر أن يتولى ابن رامون قيادة الجهاز الفني وهو مساعد المدرب إيمليانو دياز، مع استمرار بقية أفراد طاقم الجهاز الفني، وذلك في المباريات المتبقية من الموسم الرياضي.

وكان الهلال أنقذ موسمه بفوزه بلقب كأس الملك على حساب الوحدة بركلات الترجيح، ووصوله المركز الرابع في الدوري السعودي راهنا بفارق كبير عن الاتحاد المتصدر.

وفي شهر مارس الماضي تعرض مايكل دياز، نجل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال إلى حادث سير مروع في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وتم نقله مع ابنه إلى المستشفى في حين توفيت زوجته باربرة خلال الحادث.

وذكرت تقارير أن مايكل دياز كان يسافر وسط الأمطار الغزيرة مع زوجته وابنه ميلو (8 سنوات) عندما تعرضوا إلى حادث تصادم وجهاً لوجه مع سيارة أخرى، فتوفي كل من زوجته (37 عاماً) وسائق السيارة الأخرى على الفور.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...