شهدت منطقة عقبة شعار شمال أبها، أمس حادثا مأساويا أدى إلى مصرع نحو 21 شخصًا وإصابة 29 آخرين من جنسيات مختلفة في حافلة نقل ركاب تقل معتمرين كانوا في طريقهم إلى مكة المكرمة.

وهرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث حيث جرى نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة .