مصر، مصرع 18 و اصابة 23 في حادث تصادم

لقي 18 شخصًا مصرعهم وأصيب 25 آخرين كصيلة أولية لحادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب وشاحنة نقل بطريق الخارجة – أسيوط.

تبين تصادم أتوبيس نقل ركاب بشاحنة نقل بمقطورة بالقرب من بوابة قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقى العلاج ،والتحفظ على جثث الضحايا بمشرحة المستشفى.

وأصدر محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط، في أول قرار بعد حادث حافلة الخارجة، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة / الخارجة /أسيوط، من الساعة ٨ مساءً وحتى ٧ صباحًا، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظرًا لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومسؤولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.

و يهيب المحافظ بجميع السائقين توخى الحذر والحيطة والالتزام بالسرعات المقررة، حفاظًا على سلامة الجميع وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.