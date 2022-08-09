حادث بإصابات خطرة بأكبر مراكز بيانات غوغل وتعطل محرك البحث لساعات

أشارت صحف أمريكية إلى أصابة ثلاثة فنيي كهرباء بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى محلي بعد “حادث كهربائي” في مركز بيانات غوغل في كاونسيل بلافز بولاية آيوا ، وفقًا لإدارة شرطة كاونسيل بلافز وغوغل.

واشارت صحيفة سان فرانسيسكو غيت إلى أن الحادث وقع أمس في الساعة 11:59 صباحًا بالتوقيت المحلي ، وفقًا لما قالته إدارة شرطة مجلس بلافز . كان ثلاثة فنيو كهرباء يعملون في محطة فرعية بالقرب من مباني مركز البيانات عندما حدث وميض قوس (انفجار كهربائي بحرارة تصل لأكثر من ألف درجة مئوية) ، مما تسبب في حروق كبيرة لجميع الكهربائيين الثلاثة.

تم نقل شخص بطائرة هليكوبتر إلى مركز نبراسكا الطبي ، بينما تم نقل شخصين آخرين في سيارة إسعاف.

واشار متحدث باسم غوغل في بيان :”نحن على علم بحادث كهربائي وقع اليوم في مركز بيانات Google في كاونسيل بلافز بولاية آيوا ، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص في الموقع يخضعون للعلاج الآن. إن صحة وسلامة جميع العمال هي أولويتنا القصوى ، ونحن نعمل عن كثب مع الشركاء والسلطات المحلية لإجراء تحقيق شامل في الموقف وتقديم المساعدة حسب الحاجة “.

تمتلك غوغل 14 مركزًا للبيانات في الولايات المتحدة ، و 23 في المجموع حول العالم. وفقًا للشركة ، تعمل مراكز البيانات على “الحفاظ على جميع منتجات وخدمات غوغل وتشغيلها على مدار الساعة”. يعد موقع موقع كاونسل بلفس Council Bluffs أحد أكبر مواقع غوغل . تم افتتاحه لأول مرة في عام 2009.

وكانت رويترز قد نقلت عن موقع داون ديتكتور الإلكتروني، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت، إن خدمات محرك البحث غوغل المملوك لشركة ألفابت تعطلت لدى آلاف المستخدمين الاثنين.

ووفقاً لداون ديتكتور، الذي يرصد الانقطاعات عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، فقد أبلغ أكثر من 40 ألف شخص عن مشكلات في الدخول إلى أكبر محرك بحث في العالم. ولم ترد غوغل على الفور على طلب من رويترز للتعليق.