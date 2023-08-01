حادث أليم يودي بحياة 6 اشخاص في السعودية

أسفر حادث مروري عن وفاة 6 أفراد من عائلة سعودية مكونة من الأب والأم والابن عمره 11 سنة وثلاث بنات أعمارهن (20 _ 17 _ 15) سنة، فيما نجا طفل عمره 5 سنوات، ويتلقى العلاج بمستشفى الولادة بالمدينة، وكان الحادث وقع لهم على طريق قريضة الزراعي الرابط بين محافظة المهد والمدينة المنورة.

وحسب رواية سياف الشهراني شقيق المتوفى لـ عكاظ أن أخاه تم تكليفه للدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي قبل سنتين وقرر أن ينقل عائلته إلى الجنوب، وكان في طريقه للعودة بعائلته وأثاث منزله من تبوك إلى الحد الجنوبي، ووقع لهم حادث انقلاب لمركبتهم على طريق قريضة مما نتج عنه وفاة جميع أفراد العائلة، ولم ينجو إلا الطفل.

وكشف لـ عكاظ المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة، أنه تم نقل طفل من موقع الحادث عبر طيران الإخلاء الطبي التابع للهلال الأحمر لمستشفى الولادة بالمدينة المنورة ووضعه الصحي مستقر ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن طريق قريضة الزراعي تكثر به الحوادث بسبب رداءة الطريق ويفتقر إلى السلامة المرورية.