السعودية : تبادل إطلاق نار بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بجدة

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة عن مصرع شخص، أثار الشبهة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة، بعد أن تبين حمله سلاحاً نارياً.
وأبانت الشرطة بأن أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية، قد تعرض إلى إصابة أدت لوفاته، ولا تزال التحقيقات جارية.
حيث أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بحسب ما نشرته “وكالة الأنباء السعودية”، بأنه عند الساعة ( 45 : 6 ) مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 / 12 / 1444هـ، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.
كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.