جي 42 تطرح حصة من بريسايت

تنوي جي42 بيع طرح 2% من “بريسايت إي آي (Presight AI)” وبعد إتمام الصفقة اليوم الخميس، ستحتفظ الشركة بنسبة 68.5% من ملكيتها في “بريسايت”بحسب بيان صادر عن الشركة. وستطرح “جي42” أسهم شركة تحليل البيانات على المستثمرين المؤسسيين عبر عملية بناء سجل الأوامر المسرّع. ويكتسب بيع حصة في بريسايت إي آي أهمية استراتيجية كبيرة لكلٍّ من الشركة وقطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يعكس طموحاتها لتوسيع قاعدة مستثمريها الدوليين، وتعزيز سيولة السوق، وتهيئة الشركة للانضمام إلى مؤشر فوتسي مما سيعزز مكانة الشركة العالمية ويجذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية و شهدت أسهم بريسايت ارتفاعًا قويًا في عام 2025، بنسبة 67% منذ بداية العام، وسجلت الشركة زيادة بنسبة 33.5% في الإيرادات العضوية للنصف الأول، مما يشير إلى ثقة قوية من المستثمرين والعملاء. وعززت التحركات الأخيرة بين G42 وبريسايت وأدنوك دور بريسايت في دعم التحول في مجال الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات حيوية مثل الطاقة، مما يؤكد قيمتها الاستراتيجية في التنويع التكنولوجي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. الاستثمار الدولي، وتعزيز السيولة، وتعزيز حضور بريسايت كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع دعم الاستراتيجيات الاقتصادية الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن “بريسايت” تضم دورياً شركات ناشئة إلى “مسرعة بريسايت لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة” كما جرى في يونيو الماضي، و تهدف المسرعة إلى دعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لمساعدتها على التوسع السريع وتحقيق أثر تجاري ملموس.

يذكر أن جي 42 (G42) تقوم بتطوير ونشر حلول ذكاء اصطناعي واسعة النطاق للحكومات والشركات الكبرى، مما يزيد من قيمة أصول بياناتها. من أبرز الشركات التابعة لها بريسايت Presight وهي شركة حلول ذكاء اصطناعي متخصصة في تحليل البيانات الضخمة. وهناك شركة AIQ، وهي مشروع مشترك مع “أدنوك” يركز على حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة. وشركة إم 42 (M42) وهي شركة رعاية صحية متخصصة في توفير حلول طبية متقدمة.

