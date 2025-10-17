جي 42… إنجازات محورية في أعمال إنشاء “ستارغيت الإمارات” للبنية التحتية المتقدّمة للذكاء الاصطناعي

أعلنت “جي 42” عن تحقيق تقدم كبير في أعمال إنشاء مشروع “ستارغيت الإمارات” للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو مجمّع واسع النطاق بسعة 1 جيجاوات تطوره شركة “خزنة داتا سنترز”، التابعة لمجموعة “جي 42″، ضمن مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي – الأمريكي في أبوظبي بسعة 5 جيجاوات. وكان قد أُعلن عن مشروع “ستارغيت الإمارات” في شهر مايو الماضي بالتعاون مع شركاء عالميين، من بينهم “أوبن إيه آي” و”أوراكل” و”إنفيديا” و”سيسكو” و”سوفت بنك”. وقد انتقل المشروع بسرعة من مرحلة التصميم إلى مرحلة الإنشاء تحت قيادة شركة “خزنة”، ما يُمثّل خطوة كبيرة في مسيرة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعمل الفريق عن كثب مع شركائه لإنجاز أول 200 ميجاوات من سعة المشروع البالغة 1 جيجاوات لهذا المشروع العملاق ضمن جدول زمني متسارع، فيما أكد متحدث باسم “جي 42” أن أعمال البناء تسير بوتيرة قوية وتشهد تقدماً ثابتاً نحو تسليم المشروع المقرر في العام 2026. وتتبنّى “خزنة” في تنفيذ هذا المشروع نهج “التصميم والبناء” لضمان انتقال سلس من المفهوم إلى التنفيذ. وتسير أعمال التصميم والهندسة وفق الخطة المعتمدة، مع تحقيق تقدّم واضح في الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية. ويجري حالياً استكمال الأعمال النهائية للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، في حين دخلت المكونات المعيارية الأساسية مرحلة الإنتاج.

وقد أنجز المشروع عمليات شراء جميع المعدات طويلة الأمد، وقد تم بالفعل تسليم الدفعات الأولى من الأنظمة الميكانيكية في الموقع. وقد وصلت أكثر من 20% من الأنظمة حتى الآن، مما يؤكد قوة وكفاءة أداء سلسلة التوريد الخاصة بالمشروع. ويأتي تطوير هذا المرفق في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نطاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني، إذ سيشكّل حجر الزاوية في منظومة الذكاء الاصطناعي في الدولة، ويسهم في تحقيق رؤية مجموعة “جي 42” المتمثلة في إنشاء “شبكة الذكاء”، وصولاً إلى بناء مجتمع متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي في المستقبل.