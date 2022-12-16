جي بي إس GPS: خرائط جوجل مجسمة بالفيديو قريبا.. لن تخطئ طريقك مرة أخرى

تجري شركة جوجل العملاقة تجارب لتطبيق نظام ملاحة جديد عن طريق ما يعرف بـ “جوجل VBS“، لتودع كسائق سيارة خرائط جوجل Google Maps التي تعمل بنظام GPS، وتستمتع بتحديد اتجاهاتك مجسمة عبر كاميرا الهاتف، ثلاثية الأبعاد، وبشكل أدق.

النظام الجديد ما زال قيد التجربة، وستطرحه جوجل في عدد محدود من المدن خلال الأشهر المقبلة، للهواتف المحمولة عبر نظامي Android وIOS، حسبما ذكر موقع arstechnica، المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

المدن التي ستنفذ بها التجربة هي: لندن، لوس أنجلوس، نيويورك، سان فرانسيسكو، باريس، وطوكيو. ويتوقع أن ينتقل نفس النظام بعد ذلك إلى أماكن أخرى من العالم.

وهل كانت هناك مشاكل في GPS؟

أحد مشاكل خرائط جوجل التي نستخدمها الآن هو دقة تحديد اتجاه السير، فالتطبيق يطلب منك وأنت تقود سيارتك أن تنعطف يمينا أو يسارا، ولكن عند مفترق طرق متشعب، قد لا تستطيع أن تفهم: أي يسار؟ أو أي يمين؟

هناك قيود تعيق GPS عن تحديد الموقع بدقة:

النظام يتلقى إشارات راديو من الأقمار الصناعية لتحديد الموقع المطلوب.

لتحديد الموقع المطلوب. هذه الإشارات قد تتأخر في الوصول إليك بسبب زحام المباني المحيطة بك، أو بسبب ضعف الرؤية .

بسبب . ما يعني أنك قد تكون في الشارع ولكن لا يظهر إن كنت على اليمين أو اليسار ، لتأخر وصول الإشارات.

، لتأخر وصول الإشارات. GPS به عيب آخر ، وهو أن بإمكانه تحديد موقع الجهاز أو الهاتف الذي يعمل من خلاله، ولكن لا يمكنه تحديد اتجاه سير هذا الجهاز في بعض الأحيان.

، وهو أن الذي يعمل من خلاله، ولكن في بعض الأحيان. صحيح أن به تقنيات مغناطيسية تجعله يصوب الاتجاه، ولكنها ليست دائما فعالة أو دقيقة، وكثيرا ما تتأخر في اكتشاف الخطأ.

ما الجديد؟

النظام الجديد سيجمع بين GPS وإشارات الأقمار الصناعية، وبين كاميرا هاتفك المحمول، وسيعمل كالتالي:

توجه كاميرا الهاتف إلى الطريق ، فتصور مستشعراتها الطريق ومكان سيرك بدقة.

، فتصور مستشعراتها الطريق ومكان سيرك بدقة. في الوقت نفسه الـ GPS يعمل بمستشعراته وإشاراته على تحديد مكانك وطريقك إلى هدفك.

على إلى هدفك. هناك تقنية داخلية في النظام تدمج إشارات الكاميرا بإشارات GPS للتدقيق أكثر في مكانك واتجاهك.

الناتج سيكون صورة فيديو للطريق، تظهر على شاشة هاتفك، وعليها علامات وإشارات لتوجيهك بشكل مجسم حقيقي إلى الاتجاه الذي عليك أن تسلكه، ما سيجعل من الصعب عليك أن تخطئ طريقك.