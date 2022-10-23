السعودية، أكبر بنك في الولايات المتحدة يوظف 20 شخصا لمضاعفة عملياته

يعتزم بنك “جيه بي مورجان تشيس” ضم 20 موظفاً جديداً إلى عملياته في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية العام حيث يتطلع إلى الاستفادة من واحدة من النقاط المضيئة القليلة في العالم لأسواق رأس المال، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وقال بدر العمودي ، كبير مسؤولي “جيه بي مورجان تشيس” في مقابلة، إن البنك الأمريكي سيضاعف حجم عملياته السعودية بنهاية العام مقارنة بعام 2016. وقال إن البنك سيوظف مصرفيين استثماريين، ولخدمات العملاء وغيرها من الخدمات الإستثمارية.

وقال: “نرى مجموعة قوية جداً من الصفقات القادمة عبر عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية، ولا يزال هناك الكثير من الاهتمام من الشركات المحلية لإدراجها ومن المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الانفتاح على السوق السعودية”.

ومن المقرر أن يصل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورجان” جيمي ديمون إلى الرياض في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحضور مؤتمر الاستثمار الرئيسي في المملكة العربية السعودية، والذي يطلق عليه اسم “دافوس في الصحراء”.

وقد وسع المصرفيون الأمريكيون وجودهم بشكل كبير في المملكة العربية السعودية منذ إطلاق خطة الإصلاح الاقتصادية من خلال زيادة الانفتاح على المستثمرين الأجانب، وبيع الأصول المملوكة للدولة ، والسعي لبناء أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وقد ساعد ذلك في جعل المملكة العربية السعودية نقطة محورية لاستقطاب الطروحات العامة الأولية حتى مع جفاف الصفقات في أجزاء أخرى من العالم.

وقال العمودي: “لقد زادت المنافسة بالتأكيد، لكننا كنا هنا على المدى الطويل وسنواصل الاستثمار لخدمة عملائنا وتقديم منتجات وعروض جديدة إلى المملكة العربية السعودية”.