جيه بي مورجان : السعودية تقدم عوائد مغرية للمستثمرين العالميين

وصف أحد كبار المسؤولين في بنك جيه بي مورجان نمو سوق الاكتتاب العام في المملكة بأنه “مذهل”، وقال إن المملكة “مكان جيد للمستثمرين العالميين لتجميع رأس المال في ظل وجود بعض الشركات عالية الجودة”.

وقال أيضاً إنه مع وجود سوق اكتتاب عام عالمي يبلغ حوالي 450 مليار دولار، هناك ما يكفي من رأس المال لاستيعاب إصدارات السوق السعودية.

وأقر أليكس واتكينز، العضو المنتدب والرئيس المشارك لبنك جيه بي مورجان في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لموقع “أراب نيوز” على هامش منتدى السوق المالية في الرياض، بأن سوق الأسهم في المملكة قد سجلت نمواً غير مسبوق في العامين الماضيين مع تضاعف حجم الاكتتاب ثلاثة أضعاف منذ عام 2020.

وقال إن سوق الاكتتابات العامة في السعودية ارتفع من 5 مليارات دولار في عام 2020 إلى 9.5 مليار دولار في عام 2021 ثم إلى 15 مليار دولار في العام الماضي. ووصف واتكينز هذا النمو بأنه “مذهل ولا يصدق في المنطقة”.

وكشف أن ما يصل إلى 70 شركة تجري محادثات مع “تداول السعودية” من أجل إدراج محتمل في البورصة.

وأضاف واتكينز أن المملكة تشكل سوقاً قابلة للاستثمار تماماً، حيث أظهرت عوائد مغرية وتوفر وجهة واضحة للسيولة.