جيمس للتعليم تدرس مجدداً طرحاً أولياً عاماً

تدرس مؤسسة “جيمس للتعليم”، أحد أكبر مشغلي المدارس الخاصة في العالم ومقرها دبي، طرحاً عاماً أولياً بعد توقف محادثات الاستحواذ على حصة فيها من قبل «القابضة ADQ» وشركة «الدار العقارية» لأسباب فنية تتعلق بالتقييم، كما نقلت وكالة «بلومبيرج» عن أشخاص مطلعين.

وبحسب المصادر، لم تنته محادثات الاستحواذ رسمياً بين «جيمس للتعليم» و«القابضة» و«الدار»، والتي بدأت أواخر العام الماضي، ويمكن استئنافها في وقت لاحق. ولكن مالكي «جيمس»، «سي في سي كابيتال بارتنرز» ومؤسسها صني فاركي، اللذين يسعيان لبيع حصة بقيمة 6 مليارات دولار في مشغل المدارس، يبحثان الآن دعوة مقدمي عطاءات آخرين أو النظر في إدراج محتمل للمؤسسة.

وتدير «جيمس للتعليم»، التي تأسست قبل حوالى 60 عاماً، أكثر من 60 مدرسة تقدم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن لديها مدارس في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، واشترت «سي في سي» حصتها في الشركة عام 2019.

وأجرى فاركي محادثات لبيع جزء من حصته في مدارس جيمس عام 2020، لكن المحاولات تعثرت بسبب الوباء، الذي أجبر المدارس على الإغلاق لعدة أشهر.

وأشارت وكالة «بلومبيرج» إلى أن قطاع التعليم مزدهر في دبي مع استمرار تدفق الوافدين إلى الإمارة، وبأن الآباء في الإمارات العربية المتحدة يعتبرون بالفعل من بين أكبر المنفقين في العالم عندما يتعلق الأمر بتعليم أطفالهم