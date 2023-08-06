سامر باطر by سامر باطر

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جيك بول يهزم نيت دياز في حلبة الملاكمة بدلاس تكساس

سامر باطر by سامر باطر

تعرض نيت دياز أسطورة الفنون القتالية المختلطة لهزيمة أمام جاك بول في حلبة الملاكمة، لكن دياز أصر على أنه سيواصل الملاكمة على الرغم من تعرضه لهزيمة في أول مباراة احترافية له يوم السبت. كان حدث السبت هو المرة الأولى التي يتنافس فيها دياز خارج UFC منذ فوزه في The Ultimate Fighter في عام 2007.

في جولة شاقة في الجولة العاشرة ، تمتع اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا بفترات نجاح ضد نجم وسائل التواصل الاجتماعي الذي يصغره باثني عشر عامًا ، لكن تم إسقاطه في الجولة الخامسة ووجد نفسه في النهاية خاسرا بالنقاط بقرار بالإجماع بين حكام النزال.

بدا دياز مثل المبتدئ في الجولة الأولى في نزال الملاكم. هرع بول للخروج من ركنه ، وانطلق بحماس رغم التخبط المتوقع من الاثنين بدا بول مثل الملاكم الحقيقي في البداية بينما كان دياز يحاول ضبط توازنه في الملاكمة ونال دعم الجماهير طوال المباراة – ظهر بقوته في الجولة الثانية. بحلول الثالثة ، كان هو وبول متساويين تقريبًا في اللكمات التي تم تسديدها، وفاز دياز تمامًا بالجولة الرابعة ، حيث وجه 20 لكمة قوية مقابل 13 من بول ، وفقًا لـ احصائيات CompuBox. على الرغم من ذلك ، بدا دياز متعبًا في الجولة الخامسة ، وهو الوقت الذي سجل فيه بول ضربة قاضية سهلة نسبيًا بخطاف أيسر قوي. وكان الإرهاق متوقعًا بالنسبة لشخص مثل دياز بوزنه المناسب لفئته في فنون القتال المختلطة.

جيك بول يشعل شجارا مع نيت دياز في مؤتمر صحفي قبل نزال يوم السبت في دالاس
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...