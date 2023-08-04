جيك بول يشعل شجارا مع نيت دياز في مؤتمر صحفي قبل نزال يوم السبت في دالاس

وقع شجار عنيف في مؤتمر صحفي لكل من جيك بول ونيت دياز قبيل نزال مقرر يوم السبت 5 أغسطس في دالاس ، تكساس، واشتبك أفراد من حراس الطرفين وتبادلوا اللكمات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الخميس.

وافتعل الحراس الشخصيين لنجم اليوتيوب الذي تحول إلى ملاكم ، ودفع أفراد الحراسة بأحد أعضاء فريق الحراسة الشخصية لنيت دياز ليندلع شجار كبير بين الجماعتين ششهد تبادل لكمات وتدافع فيما انسحب جيك بول ونيت دياز بعيدا عن الشجار الذي يعتقد أنه مقصود لإثارة حماس المراهقين بالترويج بهذه الطريقة العنيفة للنزال غدا.

‼️ Jake Paul vs Nate Diaz face-off descends into a BRAWL between teams and security at their final press conference…



[? @DAZNBoxing] pic.twitter.com/AXQy95ouqz — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 3, 2023

تم التعامل مع المشاجرة بسرعة حيث تم الفصل بين الطرفين وفي حين أنه من غير الواضح من الذي وجه اللكمة الأولى ، بادر بول لاحقًا لنشر تدوينة على تويتر ليزعم أن فريق دياز يهدد باتخاذ إجراء قانوني رغم أن فريقه هو الذي بدأ بتوجيه اللكمات.

وتابع بول بالقول إن الرجل الذي بدأ العنف بلكمة أصبح في المستشفى ليضمد جراحه و زعم بول أيضًا بعد المشاجرة أن تلاعبه النفسي بخصمه دياز قد نجح.

يذكر أن نيت دياز يتبع نظامًا غذائيًّا يعتمد على الأطعمة النباتية وسبق أن هزم مرتين كونور مكريغر وله سجل حافل في نزالات فنون القتال المختلطة.