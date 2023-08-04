سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

جيك بول يشعل شجارا مع نيت دياز في مؤتمر صحفي قبل نزال يوم السبت في دالاس

سامر باطر by سامر باطر

وقع شجار عنيف في مؤتمر صحفي لكل من جيك بول ونيت دياز قبيل نزال مقرر يوم السبت 5 أغسطس في دالاس ، تكساس، واشتبك أفراد من حراس الطرفين وتبادلوا اللكمات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الخميس.

وافتعل الحراس الشخصيين لنجم اليوتيوب الذي تحول إلى ملاكم ، ودفع أفراد الحراسة بأحد أعضاء فريق الحراسة الشخصية لنيت دياز ليندلع شجار كبير بين الجماعتين ششهد تبادل لكمات وتدافع فيما انسحب جيك بول ونيت دياز بعيدا عن الشجار الذي يعتقد أنه مقصود لإثارة حماس المراهقين بالترويج بهذه الطريقة العنيفة للنزال غدا.

تم التعامل مع المشاجرة بسرعة حيث تم الفصل بين الطرفين وفي حين أنه من غير الواضح من الذي وجه اللكمة الأولى ، بادر بول لاحقًا لنشر تدوينة على تويتر ليزعم أن فريق دياز يهدد باتخاذ إجراء قانوني رغم أن فريقه هو الذي بدأ بتوجيه اللكمات.

وتابع بول بالقول إن الرجل الذي بدأ العنف بلكمة أصبح في المستشفى ليضمد جراحه و زعم بول أيضًا بعد المشاجرة أن تلاعبه النفسي بخصمه دياز قد نجح.

يذكر أن نيت دياز يتبع نظامًا غذائيًّا يعتمد على الأطعمة النباتية وسبق أن هزم مرتين كونور مكريغر وله سجل حافل في نزالات فنون القتال المختلطة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...