فادي طنّوس by فادي طنّوس

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جيك بول يدعو كريستيانو رونالدو لحضور نزاله ضد تومي فيوري في السعودية

أكد الملاكم جيك بول أن أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون حاضراً في النزال الذي سيجمعه مع نظيره تومي فيوري الأحد في الدرعية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
جيك بول

من المرجح حضور نجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو نزال الملاكمة الذي يجمع بين تومي فيوري وجيك بول المقرر اقامته في الدرعية في 26 شباط/فبراير الجاري، وفقاً لما أكد الأخير.

وكان جيك بول نجم منصة اليوتيوب السابق الذي تحول إلى الملاكمة قد أجاب أحد المعجبين عما إذا كان من المتوقع أن يحضر رونالدو النزال “نعم، أعتقد أنه سيأتي”.

ويستعد بول وفوري للدخول إلى الحلبة يوم الأحد، وكلاهما بسجلات خالية من الهزيمة.

ويقيم رونالدو حالياً في المملكة العربية السعودية منذ انتقاله التاريخي بقيمة 214 مليون دولار إلى فريق النصر.

ووصل نجم كرة القدم إلى الرياض، أوائل العام الحالي، ليلعب مع النصر في إحدى أعلى صفقات انتقالات اللاعبين في التاريخ، ويستمر العقد حتى عام 2025.

وكان موقع “أريبيان بزنس” قد ذكر في وقت سابق أن رونالدو يقيم في جناح فخم في فندق فور سيزونز الرياض منذ انتقاله إلى المملكة.

وفقاً لتقرير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حصل كريستيانو رونالدو ومرافقوه من العائلة والأصدقاء والموظفين على 17 غرفة في الفندق الفخم. وتقدر التكلفة الإجمالية بأكثر من 300 ألف دولار شهرياً.

ومن بين الأماكن المحجوزة للدون، جناح المملكة المكون من طابقين الذي يشغله كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز.

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