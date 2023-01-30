جيك بول وتومي فيوري وجهاً لوجه في السعودية يوم 26 فبراير

تم الإعلان رسمياً عن نزال في الملاكمة يجمع بين جيك بول وتومي فيوري في الرياض في 26 شباط/فبراير.
وكان من المقرر أن يتواجه نجم اليوتيوب والملاكم المحترف في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن فيوري انسحب بسبب مشكلة طبية. ثم أعيد جدولة المباراة في آب/أغسطس الماضي في نيويورك. ولكن واجه الملاكم البريطاني مشاكل في تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأميركية.
جيك بول وتومي فيوري في موسم الدرعية
ومن المتوقع أن يقام النزال المرتقب في “قاعة الدرعية” التي كانت مسرحاً لمباراة أنتوني جوشوا آندي رويز جونيور في عام 2019.
قال بول: “لقد وصلت لحظة الحقيقة أخيرا. في 26 فبراير، سأدخل الحلبة مع “ملاكم حقيقي”، ملاكم فاز بـ8 مباريات من أصل 8، ملاكم أظهر للعالم حقيقة من هو جيك بول، الملاكم، حقا”.
وأضاف: “لا تحدث هذه المعركة بدون رؤية ودعم المملكة العربية السعودية. أنا متحمس للمجيء إلى الرياض وتقديم عرض ليشاهده العالم”.
وأعلن الملاكم البريطاني عبر حسابه على إنستغرام عن موعد مباراته المرتقبة في الرياض، وقال فيوري: “تنتهي مسيرة جيك بول في الملاكمة في 26 فبراير ويمكنني أخيراً المضي قدماً في مسيرتي. في كل مرة أخرج فيها يسألني الجميع عن معركة جيك بول. بعد انتهاء هذا النزال، سيسألني الجميع كيف شعرت بإخراج جيك بول. العالم على وشك رؤية ما يحدث عندما يواجه ملاكم حقيقية شخص ناشط على يوتيوب”.
من المقرر أن يحصل جيك بول وتومي فيوري على جوائز مالية للمشاركة في النزال بغض النظر عن النتيجة، وأشارت التقارير إلى أن حصة الأول ستبلغ 10 ملايين دولار في حين سينال فيوري حوالي 2.5 مليون دولار .