جيك بول وتومي فيوري وجهاً لوجه في السعودية يوم 26 فبراير

تم الإعلان رسمياً عن نزال في الملاكمة يجمع بين جيك بول وتومي فيوري في الرياض في 26 شباط/فبراير.

وكان من المقرر أن يتواجه نجم اليوتيوب والملاكم المحترف في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن فيوري انسحب بسبب مشكلة طبية. ثم أعيد جدولة المباراة في آب/أغسطس الماضي في نيويورك. ولكن واجه الملاكم البريطاني مشاكل في تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأميركية.

Jake Paul vs Tommy Fury is official. The Truth wil be revealed and the talk is over on Sunday, February 26.



From Riyadh, Saudi Arabia live on ESPN+ PPV in the US and BT Sport Box Office in the UK.



Tomorrow they face off for the first time.#PaulFury pic.twitter.com/7ihueuspLp — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) January 27, 2023

جيك بول وتومي فيوري في موسم الدرعية

ومن المتوقع أن يقام النزال المرتقب في “قاعة الدرعية” التي كانت مسرحاً لمباراة أنتوني جوشوا آندي رويز جونيور في عام 2019.

قال بول: “لقد وصلت لحظة الحقيقة أخيرا. في 26 فبراير، سأدخل الحلبة مع “ملاكم حقيقي”، ملاكم فاز بـ8 مباريات من أصل 8، ملاكم أظهر للعالم حقيقة من هو جيك بول، الملاكم، حقا”.

وأضاف: “لا تحدث هذه المعركة بدون رؤية ودعم المملكة العربية السعودية. أنا متحمس للمجيء إلى الرياض وتقديم عرض ليشاهده العالم”.

وأعلن الملاكم البريطاني عبر حسابه على إنستغرام عن موعد مباراته المرتقبة في الرياض، وقال فيوري: “تنتهي مسيرة جيك بول في الملاكمة في 26 فبراير ويمكنني أخيراً المضي قدماً في مسيرتي. في كل مرة أخرج فيها يسألني الجميع عن معركة جيك بول. بعد انتهاء هذا النزال، سيسألني الجميع كيف شعرت بإخراج جيك بول. العالم على وشك رؤية ما يحدث عندما يواجه ملاكم حقيقية شخص ناشط على يوتيوب”.

من المقرر أن يحصل جيك بول وتومي فيوري على جوائز مالية للمشاركة في النزال بغض النظر عن النتيجة، وأشارت التقارير إلى أن حصة الأول ستبلغ 10 ملايين دولار في حين سينال فيوري حوالي 2.5 مليون دولار .