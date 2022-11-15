سامر باطر by سامر باطر

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جيف بيزوس مؤسس أمازون يتعهد بالتبرع بمعظم ثروته فهل هي حيلة لتلافي تسديد الضرائب؟

سامر باطر by سامر باطر

أعلن مؤسس “أمازون” ورابع أغنى شخص في العالم “جيف بيزوس“، أنه يخطط للتبرع بالجزء الأكبر من ثروته في حياته، لكنه لم يكشف عن الوسيلة أو الجهة التي ستذهب إليها ثروته، فيما كشفت بلومبرغ في تحليل خاص كيف يتعمد بعض أصحاب المليارات الإعلان عن تبرعات لتجنب تسديد الضرائب، بما يعرف صناديق خيرية بإشراف المتبرعين (donor-advised funds DAFs) وهي مبادرات علاقات عامة تحقق وفرا كبيرا بدلا من سداد الضرائب دون أي شفافية أو التزام بإنجاز التبرع فعليا.

كم تبلغ ثروة بيزوس؟

قبل عامين تخطت ثروة بيزوس 200 مليار دولار مع تفوق عملاقة التجارة الإلكترونية، لكنها انخفضت إلى 123.9 مليار دولار.

وفي حديثه لشبكة “سي إن إن” قال بيزوس إنه يعتزم تكريس الأموال لمكافحة تغير المناخ ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية والسياسية العميقة.

وقبل إعلان بيزوس، تعرض لانتقادات بسبب إنفاقه مبالغ طائلة في رحلات إلى الفضاء، بدلا من توجيهها لحل المشكلات على الأرض.  

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 مشاركة بيزوس في الأعمال الخيرية

 بعد تنحي بيزوس عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” العام الماضي قام بتخصيص مليارات الدولارات للأعمال الخيرية مثل:

  •  “صندوق الأرض” الخاص بتغير المناخ والذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار
  • منحة بقيمة 200 مليون دولار لمتحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء.
  • منح المغنية الأمريكية دوللي بارتون 100 مليون دولار لتوجيهها إلى أي جمعيات خيرية تختارها كجزء من جائزة الشجاعة.

يذكر أن عددا من أغنياء العالم تعهدوا بالتبرع بثرواتهم بطرق مختلفة مثل وارن بافيت، موسس شركة Berkshire Hathaway ، وبيل جيتس ومؤسس شركة مايكروسوفت، وزوجة بيزوس السابقة ماكنزي سكوت.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...