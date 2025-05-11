جيسيك جلوبال 2025 يشهد تحقيق 11 رقماً قياسياً جديداً في سجل غينيس

اختتم معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات “جيسيك جلوبال 2025″، ثالث أكبر فعالية للأمن السيبراني عالمياً والأضخم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يوم الخميس بتحقيق 11 رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس، في إنجاز احتفى بالابتكار وروّاد الصناعة والمؤسسات الرائدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الأمن السيبراني عالمياً. أُقيم المعرض العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو في ثماني قاعات ضمن مركز دبي التجاري العالمي، محققاً إنجازاً تاريخياً جديداً. وتمكّن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الجهة المستضيفة لمعرض ومؤتمر “جيسيك جلوبال”، من تسجيل 11 رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس، من بينها:

أكبر عدد من الجنسيات المشاركة في تدريب سيبراني تفاعلي أكبر عدد من المشاركين في تدريب سيبراني تفاعلي أكبر عدد من الجنسيات المشاركة في مسابقة تدريب سيبراني – على المستوى العالمي أكبر عدد من الجنسيات في جلسة تدريبية لمحاكاة استخبارات الشبكة المظلمة أكبر عدد من الجنسيات المشاركة في مسابقة “التقاط العلم” السيبرانية أكبر عدد من الجنسيات في درس توعوي حول الأمن السيبراني أكبر درس توعوي حول هجمات الفدية أكبر عدد من الجنسيات في درس توعوي حول هجمات الفدية أكبر عدد من المشاركين في تدريب سيبراني حول هجمات الفدية أكبر درس توعوي حول التنمر الإلكتروني أكبر حدث للأمن السيبراني

التمرين السيبراني العالمي

عزز “التمرين السيبراني العالمي”، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات واستضافه مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، التعاون الدولي واستراتيجيات الاستجابة للتهديدات السيبرانية المتطورة، حيث استقطبت وفوداً من أكثر من 130 جهة وطنية للأمن السيبراني وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسوب والاستجابة لحوادث الحاسوب والاستجابة لحوادث الأمن الحاسوبي العالمية. وخلال سيناريوهات محاكاة التهديدات السيبرانية الأربعة، وقد تصدرت مصر الترتيب، تلتها لبنان في المركز الثاني، وبيلاروسيا في المركز الثالث.

وفي فعالية “جيسيك نورث ستار” بدعم من “سايبر إي 71” (Cyber E71)، شهدت منافسة (Unlock Pitch Competition)، أكبر مسابقة عروض تقديمية مخصصة للشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، مشاركة شركات يُتوقع أن تصبح “مليارية” في المستقبل، حيث استعرضت منتجاتها وخدماتها المبتكرة التي تحدث تحولاً في الصناعة. وقد صعدت 20 شركة ناشئة منصة الحدث لاستعراض أفكارها أمام لجنة تحكيم مرموقة ضمت خبراء بارزين، وفي مقدمتهم لوكا تاليا ريتي، المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للكفاءة في الأمن السيبراني (ECCC)، ودوفي فرانسيس، الشريك المؤسس في Group 11.

انضم إلى لجنة التحكيم كلاً من ماهيندرا رامسينغهاني، المدير العام لصندوق Secure Octane Investments، الذي يعتبر من أبرز صناديق الاستثمار التمهيدي في مجال الأمن السيبراني في وادي السيليكون، ويمتلك أكثر من 30 استثماراً في هذا القطاع، والدكتورة تشينكسي وانغ، التي اختارتها مجلة “فورتشن” باعتبارها أفضل مستثمرة في الأمن السيبراني على مستوى العالم، وهي مؤسسة وشريكة عامة في صندوق Rain Capital.

وبعد عملية تقييم دقيقة، حصدت شركة (Exploit3rs)، بقيادة الرئيس التنفيذي جمعة الشامسي، جائزة “اختيار لجنة التحكيم” وهي الجائزة الكبرى في المسابقة. في حين حصدت شركة (SPLXAI) جائزة “أفضل جهة مُغيّرة للسوق”، وشركة (Risknox) جائزة “أفضل حل مبتكر”، وشركة (Snode Technologies) جائزة “أفضل إمكانات للنمو”.