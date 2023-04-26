ريال مدريد يسقط امام جيرونا ويبتعد عن اللقب

واصل دفاع ريال مدريد الانهيار باستقباله اربعة اهداف في مباراة الفريق ، مساء الثلاثاء، أمام جيرونا، في لقاء الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

و تألق الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس بتسجيله سوبر هاترك في المباراة، وهي مباراة تاريخية بالنسبة له بتسجيله اربعة اهداف في مرمى ريال مدريد حامل اللقب.

ومن أول هجمة لجيرونا، افتتح فالنتين كاستيانوس التسجيل مبكرا للفريق في الدقيقة (12) برأسية قوية، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة (23) بعد ان فشل البرازيلي إيدر ميليتاو في منعه من التسجيل، وفي الدقيقة الاولى من الشوط الثاني تابع كاستيانوس تألقه وسجل الهدف الثالث، وبعدها بأقل من (15) دقيقة سجل هدفه الرابع في المباراة، وسجل لريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة (33)، أضاف البديل لوكاس فاسكيس الهدف الثاني بالدقيقة (85)، لتنتهي المباراة لصالح جيرونا بنتيجة 4/2.

وباتت آمال ريال بالاحتفاظ بلقبه شبه مستحيلة، بعدما تجمد رصيده في المركز الثاني عند (65) نقطة، متأخرا بفارق (11) نقطة عن غريمه المتصدر برشلونة، والذي يحل ضيفا على رايو فايكانو الأربعاء، كما بات تحت تهديد نيران القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو الثالث (60)، الذي يستقبل ريال مايوركا في اليوم ذاته.

في المقابل، تقدم جيرونا الذي حقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم للمركز التاسع موقتا برصيد 41 نقطة.

وغاب العديد من اللاعبين المهمين في صفوف ريال، الذي يحارب على جبهتي الكأس المحلية حيث وصل إلى المباراة النهائية، ودوري الأبطال ليواجه مانشستر سيتي الإنكليزي في نصف النهائي، على غرار المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لوعكة صحية. كما قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إبقاء الفرنسيين إدواردو كامافينغا وأورليان تشواميني على مقاعد البدلاء، ودفع بالثلاثي الهجومي البرازيليين فينسيسوس جونيور وردريغو وأسنسيو.