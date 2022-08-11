جيديا السعودية تعزز حضورها بالسوق المصرية باتفاقية جديدة مع جرابتيك

وقعت منصة جرابتيك GrubTech لأنظمة إدارة المطاعم والمطابخ السحابية اتفاقية تعاون مع شركة جيديا Geidea لحلول الدفع الإلكتروني والتقنية المالية، وذلك بهدف تقديم خدمات الدفع بمختلف أنواعها من خلال نقاط البيع الإلكترونية لعملاء جرابتيك من المطاعم والمطابخ السحابية والكافيهات العاملة في السوق المصري.

ووقع الاتفاقية أسامة حرفوش مدير جرابتيك مصر وأحمد مجدي رئيس القطاع التجاري لـجيديا بمصر، وذلك بحضور كل من محمد الفايد مؤسس جرابتيك وأحمد وليد رئيس القطاع التجاري للشركة، بالإضافة إلى أحمد نادر المدير العام لشركة جيديا في مصر.

وتأسست جرابتيك عام 2019 لمساعدة أصحاب المطاعم والمطابخ السحابية على إدارة خدمات توصيل الطعام، وإتاحة أدوات للتسويق والمبيعات، وتحليلات مفصلة لبيانات المطاعم بما يساهم في رفع سرعة العمليات وخفض التكاليف.

وأكد محمد الفايد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرابتيك ، أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف للتوسع في إبرام شراكات تجارية ضخمة مع كبار اللاعبين بمجال الأطعمة والمشروبات بالمنطقة، لافتًا إلى أن هذا التعاون سيبدأ تفعيله داخل مصر ثم يمتد لبلدان أخرى تعمل بها الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. بدوره، أعرب أسامة حرفوش مدير جرابتيك مصر، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية وأكده أنها تمثل إضافة كبيرة للمنظومة التي تبنيها شركته وتتكامل مع أهداها في توفير منصة تحوي جميع الحلول التي تساعد المطاعم والكافيهات والعاملين في هذا القطاع للاستفادة من تقنياتها وتسهيل عمليات البيع والشراء في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه المؤسسات في السنوات الأخيرة بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية. بدوره، تحدث أحمد نادر المدير العام لشركة جيديا ، عن سعادته بالتعاون مع جرابتيك ، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة لشركته للتوسع داخل سوق الأغذية والمشروبات الذي ينمو في مصر بشكل كبير جدًا، وأكد أن هذا التعاون سيمكّن أصحاب المطاعم والكافيهات من العمل بكفاءة أكبر، ويمنح العملاء تجربة أفضل لتناول الطعام خاصة العملاء عبر الإنترنت، كما يمنح أصحاب الأعمال القدرة على زيادة المبيعات من خلال تشغيل علامات تجارية متعددة بسهولة من مكان واحد.