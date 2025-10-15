جيتكس يشهد إبرام شراكة لحلول الذكاء الاصطناعي المعتمدة من انفيديا في مصر

شهد معرض جيتكس جلوبال 2025 الإعلان عن شراكة استراتيجية بين شركتي إنتجرال ون سولوشنز (NtegralOne Solutions) وجيجا كمبيوتنج (Giga Computing)، إحدى الشركات الرائدة التابعة لـ جيجا بايت GIGABYTE في مجال حلول الحوسبة عالية الأداء، بهدف تقديم بنية تحتية حاسوبية متطورة للذكاء الاصطناعي في السوق المصري. ووقع الطرفان الاتفاقية رسمياً في جناح جيجا كمبيوتنج (القاعة 10) في جيتكس، وبموجبها أصبحت إنتجرال ون سولوشنز أول موزع معتمد لـ الطرف الثاني في مصر. ويركز هذا التعاون حصرياً على توفير أنظمة ذكاء اصطناعي للشركات معتمدة من NVIDIA وذات كفاءة عالية.

تأتي هذه الشراكة في توقيت استراتيجي يهدف إلى دعم التسارع في التحول الرقمي في مصر، خصوصاً في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025. وفي تعليقه على الشراكة، قال محمد كيلاني، الشريك المؤسس والمدير التقني لـ إنتجرال ون سولوشنز: “تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة إلى الأمام لدعم بيئة الذكاء الاصطناعي في مصر، مما يسمح لنا بتقديم حلول عالمية معتمدة من NVIDIA للشركات في جميع أنحاء المنطقة. يتزايد الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة بسرعة، مدفوعاً بالشركات الناشئة المحلية الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي والمبادرات الحكومية والخاصة واسعة النطاق. من خلال دمج خبرة شركتنا مع منتجات وحلول جيجا كمبيوتنج – بما في ذلك أنظمة NVIDIA MGX و NVIDIA HGX وأنظمة GIGAPOD – فإننا نقدم حزم الأجهزة والبرامج الكاملة الضرورية لمشاريع الذكاء الاصطناعي المتقدمة.”

ستركز الحلول التي تقدمها إنتجرال ون سولوشنز على خوادم الطرف الثاني المصممة خصيصاً، والتي تشمل:

أنظمة NVIDIA MGX و NVIDIA HGX لتوفير بنية تحتية قوية وقابلة للتوسع لتدريب الذكاء الاصطناعي الضخم ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs).

أنظمة NVIDIA RTX PRO™ والمصممة للذكاء الاصطناعي للشركات ومجموعة متنوعة من أعمال الجرافيك.

تجمعات GIGAPOD: حلول متكاملة مصممة لتطبيق أسهل وأسرع لـ GPU Cluster عالية الكثافة للذكاء الاصطناعي.

من جانبه، علّق شوال-لي وانغ، مدير المبيعات – الشرق الأوسط في الطرف الثاني، على الشراكة الجديدة قائلاً: “يعد السوق المصري في مرحلة تحول، مع التزام حكومي واضح واستثمار كبير من القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي. يمثل هذا التعاون مع إنتجرال ون سولوشنز، كشريك استراتيجي ذي خبرة محلية عميقة، دخولاً هاماً لشركتنا للسوق المصري. نحن على ثقة بأننا معاً يمكننا تزويد الشركات المصرية عبر القطاعين الحكومي والخاص بحلول الحوسبة عالية الجودة والمعتمدة من NVIDIA التي تحتاجها لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي.”

تستهدف إنتجرال ون سولوشنز الشركات عبر القطاعين الحكومي والخاص في مختلف الصناعات، وستعمل على تزويدها بالأنظمة الكاملة من حلول الأجهزة والبرامج عالية الأداء من كل من NVIDIA و الطرف الثاني.