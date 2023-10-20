جيتكس غلوبال يشهد إطلاق حلول للأمن السيبراني من براو

أعلنت “براو” عن مبادرتها المقبلة المتمثّلة في إطلاق قسم مخصص للأمن السيبراني يركز على توفير الحماية والتعليم للأطفال والعائلات، وذلك في مشاركتها للسنة الخامسة على التوالي في معرض جيتكس 2023 الذي يعدّ أكبر منصّة للتكنولوجيا والابتكار الدولي لتستعرض محفظتها الشاملة من الخدمات التي تقدّمها في مجال الأمن السيبراني وإدارة البيانات.

ويهدف هذا القسم إلى معالجة الأهمية المتزايدة للسلامة عبر الإنترنت للمستخدمين الصغار كما لأولياء أمورهم. وقد أصبح هذا الموضوع مسألةً ملحّةً جداً برزت في السنوات الأخيرة حيث بات واقع الوصول إلى الإنترنت على مدار الساعة يشكّل صراعاً دائماً للأفراد والعائلات. ومن خلال هذا القسم المخصص، سوف تكرّس “براو” جهودها لتطوير حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأطفال وأسرهم، مع رفع مستوى الوعي حول أفضل ممارسات الأمن السيبراني وطرق الحماية.

مع التوسع الذي حققته الشركة في العام الماضي ودخولها سوقي البحرين وأوزبكستان، رسّخت “براو” حضورها وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط، ومجلس التعاون الخليجي ورابطة الدول المستقلة.

وصرّح رولاند هاشم، الشريك الإداري في “براو”، قائلاً: “يسعدنا أن نشارك في معرض جيتكس مرّة جديدة وأن نكون قادرين على المساهمة في أكبر حدث إقليمي يترقّبه قطاع التكنولوجيا سنوياً. فالتفاعل مع شركائنا في القطاع وتبادل المعارف أمرٌ أساسيٌّ، ومعرض جيتكس فعالية أصبحت ثابتةً على جدولنا السنوي.”

وأعلنت “براو” أيضاً خلال جيتكس 2023 عن توقيع اتّفاقية تصبح بموجبها مزوّد الخدمات المُدارة الشريك لشركة “باور ديمارك” PowerDMARC الرائدة في مجال مصادقة البريد الإلكتروني وسياسة مصادقة وإعداد تقارير ومطابقة الرسائل المستندة إلى النطاق (DMARC). وتشير هذه الشراكة إلى الجهود المتضافرة التي تبذلها “براو” وشركة “باور ديمارك” لتعزيز ممارسات مصادقة البريد الإلكتروني وتعزيز الأمن السيبراني في الدول التي تنشط فيها “براو”.

وسلّطت “براو” الضوء على نجاح برنامجها الموجّه للشباب الذي يهدف إلى تمكين المتخصصين في مجال الأمن السيبراني في المستقبل. من خلال العمل النشط مع المواهب الشابة وطلاب الجامعات، توفر “براو” فرصاً قيّمة بما في ذلك التدريب والتمكين التقني والتطوير المهني في مجالات الأمن السيبراني وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه المبادرة التزام “براو” برعاية الجيل المقبل من خبراء الأمن السيبراني والمساهمة في تنمية المهارات في مجالات التكنولوجيا الناشئة.

يقع المقر الرئيسي لـ”براو” في دبي، الإمارات العربية المتحدة، مع مكتب إقليمي في طشقند، أوزبكستان، ومكتب دعم في لبنان، وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المصممة لتوفير أمن البيانات الشامل. يتضمن ذلك حماية البيانات منذ لحظة إنشائها من قبل المستخدمين، وضمان إدارة الهوية بشكل آمن، وتأمين جميع نقاط النهاية والشبكات، وتأمين البيانات في السحابة.

تلتزم “براو” بتوفير الحماية الشاملة للشركات من خلال دورها كمقدم خدمات أمن مُدارة (MSSP). وتتيح بالتالي لعملائها التركيز على أنشطتهم الأساسية، مع تخليص فرقها من المخاوف بشأن التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات دون انقطاع لعملائهم.