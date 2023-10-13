جيتكس غلوبال يسلط الضوء على مواجهة المخاطر السيبرانية

إميل أبو صالح, المدير الإقليمي لشركة «بروف بوينت» في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا يبرز في حديثه لأريبيان بزنس عن سبل مواجهة المخاطر السيبرانية التي ستوضحها الشركة في جيتكس جلوبال 2023.

ما مدى أهمّية المعرض لشركتكم في الشرق الأوسط؟ ما رأيكم بدورة المعرض لهذا العام، وما الذي تأملون تحقيقه من خلال حضور هذه الفعالية؟

“يمثل جيتكس جلوبال أحد أبرز الفعاليات والمعارض على صعيد الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، وفرصة رائعة لإطلاع الشركاء والعملاء كذلك العملاء المحتملين بالمخاطر السيبرانية التي تواجه الموظفين اليوم.”

ولا يزال الشرق الأوسط يواصل مواجهة تحديات تهديدات متنوعة؛ وتتعرض المؤسسات والشركات في المنطقة والعالم إلى مخاطر متعددة. يشير تقرير صوت رؤساء أمن المعلومات لعام 2023 الصادر عن بروف بوينت إلى أن معظم رؤساء أمن المعلومات (CISOs) عادوا إلى القلق المتزايد بشأن الأمن السيبراني، كما في بداية الجائحة. هذا العام، يشعر 75% من رؤساء أمن المعلومات في دولة الإمارات بأنهم في خطر معرض لهجوم سيبراني مهم خلال الـ 12 شهرا القادمة، مقارنة بنسبة 44% فقط في العام السابق. كما تغيرت المشاعر حول مستويات الاستعداد أيضًا حيث شعر 57% بأنهم غير مستعدين للتعامل مع هجوم سيبراني مستهدف، وهو زيادة معتدلة عن العام السابق.

نستمر في تبني استخدام مصطلح ‘موجهة نحو الأفراد” لوصف المشهد المتطور للتهديدات وأسلوب الدفاع اللازم للحماية ضدّها. يستهدف قراصنة الإنترنت الأفراد بدلاً من البنية التحتية ويتطورون باستمرار في تقنياتهم – متقدمين وأكثر جرأة ومتكاملين مع مرور الوقت.

ينفرد كل تهديد سيبراني بأسلوبه الخاص، ولكن معظمها يتبع سلسلة عمليات عامة تعرف بـ “سلسلة الهجوم”. وهنا تكمن أهمية فهم سلسلة الهجوم الحديثة، وكيفية تعطيلها في كل مرحلة، يمكن أن يحول وضع الأمن الخاص بك عندما تتطور التهديدات، وسنسعى لتوعية المشاركين حول كيفية مساعدتهم على ‘كسر سلسلة الهجوم

تغطى توجهات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وعلوم البيانات والاقتصاد الرقمي، على دورة هذا العام من المعرض، كيف تستجيبون لها أو لما ترونه فرص لكم في السوق؟

يعد الذكاء الاصطناعي الانشائي من الأدوات التي يستخدمها قراصنة الإنترنت لخداع الأفراد؛ حيث تتفوق أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة على إمكانيات الدردشة التقليدية، مما يظهر زيادة في التطور والتعقيد. إن إمكانيات الذكاء الاصطناعي الانشائي متنوعة جداً ، مما يقدم فوائد للمحترفين في مختلف الصناعات. وقد أكدت قيمته في مجال الأمن السيبراني، حيث يمكن لمحللي الأمن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الإنشائي لتعزيز مواقفهم الأمنية.

أحد أبرز ميزات الذكاء الاصطناعي الانشائي في مجال الأمن السيبراني هو قدرته على معالجة كميات ضخمة من البيانات ذات الصلة بالتهديدات الناشئة بسرعة ودقة. الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، مثل تلك التي قمنا بها في بروف بوينت، تزود ممارسي الأمن برؤية فريدة ومرونة وعمق غير مسبوقين لاكتشاف وصد الهجمات المعقدة.

ما هي أبرز الحلول ومشاريعكم وأهم الأنشطة التي تقومون بها في المنطقة؟ وما هي المنتجات والخدمات الرئيسية التي تُقدمها شركتكم في المعرض؟

خلال مشاركتنا في جيتكس جلوبال 2023 سنقوم بعرض مجموعة من حلولها التي تساعد في حماية المؤسسات لكي تتمكن من ‘كسر سلسلة الهجوم’. وقد كشفت بروف بوينت مؤخرًا عن تحسينات عبر منصاتها لحماية تهديدات Aegis وحماية التهديدات ذات الهوية وحماية معلومات Sigma . تمكن هذه التحسينات المؤسسات من إيقاف هجمات البريد الإلكتروني الخبيثة، والتصدي للتهديدات المستندة إلى الهوية، وحماية البيانات الحساسة من التسريبات. ويعزز ذلك التزام بروف بوينت بتعزيز حماية التهديدات والمعلومات، بما في ذلك أعمال حماية التهديدات ذات الهوية، ويوفر مرونة في نشر هذه الحلول.

ما هي خططكم في منطقة الخليج والشرق الأوسط لهذا العام؟

لا يمكن لأي منظمة أي شركة أن تكون آمنة بنسبة 100٪ من الهجمات السيبرانية. بالإضافة إلى ذلك، سيسعى اراصنة الإنترنت نحو هدفهم النهائي – وعادةً ما يكون ذلك الربح المالي – بغض النظر عن نوع أو حجم المنظمة التي يستهدفونها. وبهذا في اعتبارنا، ستستمر بروف بوينت في العمل مع المؤسسات في الشرق الأوسط، في جميع القطاعات، لمساعدتها في “كسر سلسلة الهجوم” وحماية بياناتها.