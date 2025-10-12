جيتكس جلوبال 2025، أمن إنترنت الأشياء السيبراني من فوسوروس

في ظل تسارع التحوّل الرقمي وتزايد التهديدات الإلكترونية لأنظمة إنترنت الأشياء الممتدة عبر القطاعات الصناعية والطبية والخدمية، يبرز دور أمن الأنظمة السيبرانية الفيزيائية كركيزة أساسية لحماية المؤسسات. ومع انعقاد معرض «جيتكس جلوبال 2025 غدا، يجيب أسامة الزعبي، نائب رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فوسوروس (Phosphorus) المتخصصة في حماية أنظمة إنترنت الأشياء الموسعة (XIoT) ، عن استفسارات أريبيان بزنس حول أحدث حلول الشركة واستراتيجيتها التوسعية في المنطقة. ويقول ردا على استفسارنا حول أبرز حلول و منتجات الشركة وخدماتها الأساسية في المعرض قائلا إن فوسوروس تعرض في القاعة 23، الجناح 40C23 H، منصّتها الموحّدة لإدارة أمن أنظمة إنترنت الأشياء الموسعة (XIoT) التي تشمل إنترنت الأشياء (IoT)، الأنظمة التشغيلية (OT)، إنترنت الأشياء الصناعية IIoT ، وإنترنت الأشياء الطبية (IoMT). توفّر المنصة جرداً دقيقاً للأصول وتحليلاً فورياً لمستوى المخاطر الناتجة عن كلمات المرور الضعيفة أو البرمجيات الثابتة غير المحدّثة، مع خاصية المعالجة والتصحيح الآلي ومراقبة مستمرة مدعومة بتقارير تدقيق جاهزة. وتغطي مجالات استخدامها الأساسيةالرعاية الصحية (IoMT)،: اكتشاف الأجهزة الطبية وإدارة تحديثات البرمجيات وكلمات المرور دون التأثير على العمليات السريرية. وفي القطاع الصناعي والطاقة (OT/IIoT): مراقبة وحدات التحكم الصناعية وتطبيق سياسات تدوير بيانات الاعتماد ضمن فترات التوقف المخطط لها. وفي مجال المباني الذكية والقطاع العام، تبرز حلول الشركة في تعزيز أمن الكاميرات وأنظمة الدخول مع عمليات جرد حيّ للأصول المتصلة. أما على صعيد الجامعات والمؤسسات، فهناك إزالة الأجهزة غير المصرّح بها والحفاظ على الامتثال الدائم لمعايير الأمن العالمية.

أسامة الزعبي، نائب رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فوسوروس

أما أبرز ما سيُعرض في جناح فوسوروس، تشارك الشركة هذا العام تحت شعار «اكتشف. قيّم. عالج.» لعرض آليات الكشف والإدارة الفعّالة للأجهزة المتصلة غير المرئية غالباً مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار وقارئات البطاقات. وسيتاح للزوار اختبار ثلاث خطوات تفاعلية توضح قدرات المنصة، الاكتشاف عبر إجراء جرد حيّ للأجهزة المتصلة. والتقييم من خلال تحليل الإعدادات وإصدارات البرمجيات وكلمات المرور لرصد الثغرات. والمعالجة عبر أتمتة تصحيح الثغرات في أوقات الصيانة المحددة دون تعطيل العمليات. ما الذي سيبرز على جناحكم في المعرض؟ وما الذي تأمل شركتكم بتحقيقه بحضورها في معرض جيتكس؟ تعتزم الشركة الإعلان عن توسيع استثماراتها في المنطقة وتعزيز حضورها الاستراتيجي، مدفوعة بتزايد الطلب على حماية البنى التحتية الذكية. وستركّز فوسوروس على دمج الذكاء الاصطناعي في حلولها للأمن السيبراني لتحسين قدرات الكشف المبكر والتحليل التنبّئي، بما يرسّخ نهجاً وقائياً أكثر كفاءة في حماية أنظمة إنترنت الأشياء الموسعة (XIoT) ما هي أهم خططكم في المعرض هذا العام؟ وما أبرز ما ستعرضوه؟ ستعلن الشركة عن زيادة استثماراتها وتركيزها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، مع تسليط الضوء على مبادرات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسيكون التركيز على تعزيز القدرة على كشف التهديدات ودعم أسلوب وقائي يعتمد على المعلومات والتحليل. وتحت شعار «اكتشف. قيّم. عالج»، ستعرض الشركة حلولاً متقدمة ترسم ملامح مستقبل الدفاع السيبراني الإقليمي لأنظمة إنترنت الأشياء الموسعة (XIoT).