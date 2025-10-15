جيتكس جلوبال ..من الصفر إلى الريادة الفضائية مجموعة نيو للفضاء تحقق قفزات نوعية في عام ونصف

تبرز في معرض جيتكس جلوبال مجموعة سعودية هي نيو للفضاء والتي تجسد رحلة تحوّل ملهمة من الصفر إلى الريادة الفضائية. لقد حققت المجموعة قفزات نوعية في عام ونصف فقط، مدعومة برؤية صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري للدولة لتكون الكيان الشامل لقطاع الفضاء في المملكة وتعمل على بناء القدرات الوطنية والاستثمار في التقنيات الواعدة لدعم قطاعات مدنية، أمنية، تجارية وعامة متنوعة. وعن تركيز مجموعة نيو للفضاء يلفت حسان الجهني، نائب الرئيس لإدارة تطوير الأعمال في مجموعة نيو للفضاء بالقول إن صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري للدولة أنشىء المجموعة لتكون الشامل لقطاع الفضاء وتحقيق عدة مستهدفات على المستوى الوطني وبناء قدرات وطنية والاستثتمار بتقنيات واعدة وناشئة بما يحقق مصالح عدة قطاعات مدنية وأمنية وتجارية وعامة مختلفة وتهتم بأربع قطاعات رئيسية، قطاع الاتصالات الفضائية وقطاع المراقبة الأرضية وقطاع المواقع مع صندوق استثماري فضائي للاستثمار بصناعات الفضاء الواعدة ولتحقيق نمو سريع ومستدام قامت بالعديد من عمليات الاستحواذ على شركات استراتيجية لشركات واعدة مثل الخدمات الجيوماكانية وأب فورتي تو وشركة الخدمات الهندسية والتقنية Taqnia ETS الرائدة في تقديم الخدمات وحلول القيمة المضافة الجيومكانية في المملكة العربية السعودية وذلك بهدف توسيع محفظة مجموعة نيو للفضاء وتعزيز ريادتها في قطاع الفضاء بهدف البناء السريع لقدرات المجموعة وتحقيق الريادة في تقديم خدمات الفضاء التجارية محلياً ودولياً. كذلك استحوذت نيو للفضاء على على شركة «يو بي 42»، منصة مراقبة الأرض، لتعزز من وبناء القدرات المحلية لدى المجموعة في مجال الجغرافيا المكانية على الصعيد العالمي، وتسرع من وتيرة النمو والابتكار وكل ذلك تم خلال 18 شهراً منذ تأسيس المجموعة. وقمنا بتوظيف 600 وحضور كبير حول العالم مع زبائن من عشرات القطاعات المدنية والطيران والبيئة والقطاعات اللوجستية ممن يحتاج لمنتجات منصات خرائط رقمية متطورة بمعطيات متقدمة وشاملة بالذكاء الاصطناعي، ومنها للمهام الحيوية التي تحتاجها هذه القطاعات بما فيها من تحليلات، مثل معطيات المواقع نيو ماب، ونيو آي يقدم بمنصة واحدة ما يحدث من مجريات وأين تحدث وما أثره على العمليات من خلال تحليلات واضحة. وتمكنت المنصة من توفير قيمة عالية عبر كامل سلسلة القيمة من المعطيات وتجميعها وتوزيعها وحتى العرض المرئي لدعم القرار مما يحدث مساهم مؤثرة كبيرة.

وعن مواكبة المجموعة لرؤية المملكة 2030، يشير بالقول إلى جانب تنويع الاقتصاد المحلي ضمن مستهدفات الرؤية، من خلال الاستثمارات في السياحة والرياضة والفضاء لتوليد قيمة واقتصاد دائري قائم على المعرفة وبالتالي لدى المجموعة التي تعمل في تقنيات متقدمة من الفئة العليا، هناك مقومات بشرية هائلة وكذلك الموارد و دعم وتحقيق تطلعات المملكة العربية السعودية في القطاع الفضائي، وبناء قدرات داخلية والاستفادة من طاقات شباب هائلة، وتطوير صناعة خدمات الأقمار الصناعية والفضاء بشكل استراتيجي، بحيث تكون فاعلة على المستوى المحلي والعالمي. تسعى المجموعة إلى تمكين الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات وتطوير قدرات تقنيات الفضاء، وتوطين المعرفة، وتعزيز القدرات التكنولوجية وبناء القدرات بسرعة لتخدم في تنويع الاقتصاد وتنمية قطاعات جديدة ومستدامة. ويضيف بالقول إن الشركة تزويد الشباب بالتدريب وتحرص على تمكين قواها العاملة وتطويرها بتقنيات عالية ضمن أولوياتها. وهناك أيضا مستهدفات لخدمة السعودية والتوسع في المنطقة والعالم لتكون قوة خير فاعلة بخدمات متطورة ذات قيمة عالية مدفوعة بطموح كبير.

ماذا عن الصعوبات والتحديات والمنافسين على النطاق المحلي والإقليمي؟

لا نعمل في سوق ننفرد بها ولا نبحث عن احتكار بل نرى المنافسة مفيدة للسوق وتدفع للابتكار ونبحث عن الميزة تنافسية والقيمة الإضافية التي يمكن تقديمها لعملاء المجموعة، فهناك محركات في السوق – مثل التبني الواسع للتقنيات الفضائية المتقدمة وحين نزود الأفضل في هذه الخدمات المطلوبة فسوف نضمن التوسع بوتيرة أكبر، ونحن شركة سيادية نعمل على موارد محلية يناط بها مهام محلية لتلبية الطلب المحلي، وبالتالي نلبي الطلب المحلي وإذا نظرنا إلى محركات التكنولوجية فسنرى أن الذكاء الاصطناعي وغيره، نرى أنه علينا السعي للابتكار الأفقي في الخدمات المتقدمة وتقديم قيمة إضافية أكبر وبسرعة أعلى من الشركات الأجنبية لأننا سنقدم لزبائننا مزايا مخصصة تلبي طلباتهم المحددة.

وماذا عن خطط المجموعة واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة وأين ترون المجموعة خلال 3 أو 5 سنوات ؟

هناك قرابة 56 شركة محلية من استثمارات الصندوق لتكون كل منها رائدة في القطاع وتلبي الطلب المحلي والسوق التي تعمل به، ونحن نلبي السوق المحلي كجهة حكومية ونستثمر بتلبية الطلب الحكومي في قطاعات ترتبط بأمن الغذاء واللوجستيات والعقار وغيرها من قطاعات. وخلال 3 أو 5 سنوات نرى أنفسنا كمجموعة سعودية رائدة تتمتع بمنظومة متكاملة محلية مع حضور عالمي كبير ونحن هنا نسعى لنكون قوة مفيدة على الصعيد المحلي والعالمي، ولدينا قدرات وإمكانيات هائلة.

