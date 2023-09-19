جياد وكيلاً لسيارات إم جي موتور في المملكة العربية السعودية وأول صالة من 5 في أكتوبر

أعلنت ’إم جي موتور‘ عن تعيين ’جياد الحديثة للسيارات‘، إحدى شركات ’محمد يوسف ناغي‘، كوكيل رسمي جديد لها في المملكة العربية السعودية.

يأتي الإعلان منسجما مع استراتيجية توسعة الشبكة الإقليمية للعلامة التجارية بريطانية المنشأ، وذلك في سعي منها لإتاحة وصول أكبر عدد مُمكِن من العملاء إلى مجموعة سياراتها ذات الشعبية العالية. وقد تم الاحتفال عبر مناسَبة رسمية أقيمت لتوقيع الاتفاقية في مقرّ شركات ’محمد يوسف ناغي‘ وحضرها توم لي، المدير التنفيذي لشركة ’إم جي موتور‘ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و محمد يوسف ناغي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ’شركات محمد يوسف ناغي‘.

. تأتي هذه الشراكة الجديدة قبيل احتفال العلامة التجارية بالذكرى المئوية لها، وفي ظل تمتُّعها بحضور بارز كلاعب رائد في السوق السعودي وباقي أنحاء الشرق الأوسط، حيث قام شريحة كبيرة من العملاء بأقتناء سيارات ’إم جي‘ العصرية جيدة التجهيز وعالية التقنية والقيمة في العام 2022، مما ساعد العلامة التجارية في دخول لائحة أول ستة مصنّعين للسيارات في مجلس التعاون الخليجي للمرّة الأولى في عام 2022 م .

بناءً للاتفاقية، سوف تقوم ’جياد الحديثة للسيارات‘ بافتتاح صالات عرض و مراكز خدمة في كل من جدّة، الرياض والدمّام قريباً، مع التخطيط لإطلاق منشآت ومرافق جديدة بحلول نهاية العام الجاري لتغطية أنحاء عديدة من المملكة. وترتكز هذه الشراكة على الالتزام القوي بتعزيز الرحلة الشاملة المترافقة مع ملكية ’إم جي‘ عبر خطط لتوسعة الشبكة وتوفير باقة متكاملة من خدمات ما بعد البيع عالية الجودة، مما يضمن بجعل تجربة المُلكية لكل عميل على حدة إيجابية جداً.