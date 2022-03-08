جو بايدن يمنع واردت النفط الروسي

أعلن الرئيس الأمريكي منذ قليل منع واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط الروسية، مشددا الحصار على الاقتصاد الروسي ردا على غزو موسكو لأوكرانيا. وحذر بايدن من أن أسعار البنزين سترتفع نتيجة هذا المنع.

وقال بايدن إن القرار اتخذب بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين وبعد تصويت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على قانون يشرّع حظر استيراد الطاقة من روسيا، في تصعيد جديد بالعقوبات الأميركية على موسكو . وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: “سنمنع كل واردات النفط والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين” .

تعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، لكنها أصبحت أكثر انفتاحا على فكرة حظر المنتجات الروسية. بينما تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا، لكن فرض حظر سيساهم في دفع الأسعار لمزيد من الصعود والإضرار بالمستهلكين الأميركيين الذين يعانون بالفعل أسعارا عند مستويات تاريخية مرتفعة في محطات الوقود بحسب سكاي نيوز.

Happening Now: President Biden announces actions to continue to hold Russia accountable for its unprovoked and unjustified war on Ukraine. https://t.co/4u9QCdMJur — The White House (@WhiteHouse) March 8, 2022