جو بايدن يعلن ترشحه رسميا لانتخابات 2024

أكد الرئيس الأمريكيي جو بايدن ، البالغ من العمر 80 عامًا ، أنه يسعى لولاية ثانية وسينافس في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام القادم، 2024 مع نائبته كامالا هاريس، ويأتي ذلك بعد شهور من الانتظار وتزايد الأسئلة حول عمره واستطلاعات الرأي التي لا ترغب بأن يترشح ثانية.

وقام بايدن بتعيين موظفي الحملة من غير الواضح متى سيبدأ الحملة الانتخابية لكنه يلتقي بالمتبرعين لحملته يوم الجمعة.

وأعلن بايدن عبر تويتر أنه يسعى للاستفادة من الفرصة للدفاع عن الديمقراطية قائلا:”كل جيل لديه لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديمقراطية، والحريات الأساسية. أعتقد أن هذا ملكنا. هذا هو سبب ترشحي لإعادة انتخابي كرئيس للولايات المتحدة، انضم إلينا. دعونا ننهي المهمة”.

يذكر أن جو بايدن الهرم يثير الشكوك حول من يتخذ القرارات العاجلة في البيت الأبيض مع وجود جناح متشدد يسعى إلى شن الحروب بأي فرصة مثل جيك سوليفان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كما يظهر في مجريات الحرب الأوكرانية ورفض أي تسوية مع روسيا فيها.

يلفت ديفيد غريبر عالم الأنثروبولوجي والناشط الأناركي الأمريكي، في لقاء قبل وفاته بفيروس كورونا المستجد في سبتمبر 2020، إلى أن دونالد ترامب ينتمي إلى مجتمع العقارات والبناء في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو القطاع الذي انفصل عن قطاع المال بعد الأزمة المالية سنة 2008، وأدى هذا الانفصال إلى توليد معسكرين يمولون الساسة، ففي حين كانت هيلاري كلينتون تحصل على تمويل من معسكر قطاع المال وكانت تباهي بنيتها شن حروب، كما هو الحال مع بايدن، أصبح هذا القطاع يعتمد في بنيته على الحروب بحسب غريبر، وحين فاز ترامب الذي يكن الولاء للشركات الأمريكية وبالأخص لقطاع البناء والعقارات، وهو مجال لا صادرات خارجية له، كان يكرس اهتمامه بمجال العقارات والبناء، ومن ذلك الاهتمام جاءت فكرة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك وإنهاء الحروب وتواجد الجيش الأمريكي في سوريا والعراق وأفغانستان لكنه واجه ممانعة من مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع.

ويضيف غريبر أن الغريب مع ترامب هو أن قطاع العقارات اعتاد في السبعينيات دعم المرشحين اليساريين، وأدى تحالف بين مصالح قطاع العقارات والقطاع المالي تسهيلات في امتلاك المنازل فكان صعود الرهن العقاري الذي وصل إلى ذروته مع الأزمة المالية التي ساهم في حدوثها.

ويتعزز هذا الرأي من خلال تأكيد دونالد ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين أمس السبت أنه المرشح الرئاسي الوحيد لانتخابات 2024، القادر على إنقاذ الولايات المتحدة من الديموقراطيين “ذوي النزعة الحربية” وكذلك “المتعصبين والأغبياء” في الحزب الجمهوري، مما يعزز توجهه في معارضة الحروب والإنكفاء للداخل الأمريكي، رغم أن ذلك لا يمثل غالبية توجهات الحزب الجمهوري.