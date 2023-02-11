سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسترفيهكرة قدم

جون سينا بالمكياج والتنورة يعود للكوميديا مجددا مع أمازون برايم

سامر باطر by سامر باطر

أثار ظهور الممثل الأميركي ونجم برنامج المصارعة WWE، جون سينا، 45 عامًا، الكثير من الجدل والاستغراب حين خرج يمشي وهو يرتدي جوارب نسائية وتنورة في كواليس تصوير فيلم كوميديا ريكي ستانكي “Ricky Stanicky” الذي يشاركه بطولته النجمان زاك إيفرون ووليام ميسي وإخراج بيتر فاريلي، وذلك في ملبورن بأستراليا لصالح أمازون برايم.

شوهد جون برفقة زوجته شاي شريتزاده، 33 عامًا. والتقطت عدسات المصورين صورًا تجمعهما سويا، وكان مشهد جون بهيئته تلك صادما للوهلة الأولى، وبدلا من لفت الأنظار بلياقته وقدراته القتالية كان لباسه الغريب مثيرا للاستغراب. وتدور أحداث الفيلم عن ثلاثة مراهقين يستخدمون شخصية خيالية تدعى Ricky تتحمل أعمال الشغب التي يقومون بها حتى بعدما كبروا وأصبحوا رجالا بالثلاثينات من أعمارهم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...