أثار ظهور الممثل الأميركي ونجم برنامج المصارعة WWE، جون سينا، 45 عامًا، الكثير من الجدل والاستغراب حين خرج يمشي وهو يرتدي جوارب نسائية وتنورة في كواليس تصوير فيلم كوميديا ريكي ستانكي “Ricky Stanicky” الذي يشاركه بطولته النجمان زاك إيفرون ووليام ميسي وإخراج بيتر فاريلي، وذلك في ملبورن بأستراليا لصالح أمازون برايم.

شوهد جون برفقة زوجته شاي شريتزاده، 33 عامًا. والتقطت عدسات المصورين صورًا تجمعهما سويا، وكان مشهد جون بهيئته تلك صادما للوهلة الأولى، وبدلا من لفت الأنظار بلياقته وقدراته القتالية كان لباسه الغريب مثيرا للاستغراب. وتدور أحداث الفيلم عن ثلاثة مراهقين يستخدمون شخصية خيالية تدعى Ricky تتحمل أعمال الشغب التي يقومون بها حتى بعدما كبروا وأصبحوا رجالا بالثلاثينات من أعمارهم.