جولدمان ساكس يستهدف حصة من الثروات المتدفقة على السعودية والإمارات

تقوم مجموعة «جولدمان ساكس» بتعيين مديري الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية، في إطار خطتها التوسعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط كما أوردت وكالة “بلومبيرج”

وقد أدى الاهتمام الأجنبي المتزايد والعوامل الاقتصادية الإيجابية إلى ازدهار إبرام الصفقات وتدفق الأموال إلى المنطقة؛ ونتيجة لذلك تقوم المجموعة بعمليات توظيف على نطاق واسع للحاق بهذه الفرص.





فرص كبيرة في مجال الثروات

وقال زيد الخالدي، الرئيس المشارك للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقابلة:

إن البنك المدرج في بورصة وول ستريت يرى مجالاً كبيراً من الفرص في مجال الثروات.

يقوم البنك أيضاً بالتوظيف في الخدمات المصرفية الاستثمارية والمبيعات والتجارة وكذلك للتمويل الإسلامي، حيث يشهد نموا سريعاً.

تدفق الأموال يأتي بسبب أداء الاقتصاد الكلي الإيجابي لذلك من المنطقي أن يكون توزع الأموال هنا وهناك نمواً.

جولدمان ساكس ضاعف عدد موظفيه في السنوات الأخيرة ويخطط للانتقال إلى مكتب أكبر العام المقبل من أجل زيادة القدرة على النمو بشكل أكبر.

تدفقات السيولة النقدية

ومع جفاف الصفقات في أجزاء أخرى من العالم أصبحت البنوك، بما فيها «جيه بي مورغان تشيس» و«روتشيلد وشركاه»، تتوسع في منطقة الخليج بسبب:

تدفقات داخلة من السيولة النقدية من طفرة السلع الأساسية.

اعتبار المنطقة موطناً لبعض أكبر الصناديق السيادية في العالم التي تتحكم في أصول بأكثر من 3 تريليونات دولار.

أصبحت المنطقة نقطة مضيئة على مستوى العالم للاكتتابات العامة الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ.

وفي أماكن أخرى قامت العديد من البنوك العالمية بإلغاء الوظائف في عملياتها المصرفية الاستثمارية في أعقاب الجفاف في إبرام الصفقات.

وكانت مجموعة جولدمان ساكس من بين هذه البنوك حيث شرعت مؤخراً في أكبر جولة من تخفيضات الوظائف منذ بداية الوباء عندما استأنفت سياستها المتمثلة في انتقاء الأشخاص ذوي الأداء الضعيف بشكل دوري لإفساح المجال أمام المواهب الجديدة. كما بدأت في إقالة ما لا يقل عن 25 مصرفياً استثمارياً في آسيا.





طفرة الاكتتابات العامة الأولية

وفي منطقة الشرق الأوسط يتوقع الخالدي:

استمرار طفرة الاكتتابات العامة الأولية هذا العام حتى عام 2023 مع نمو الطلب على الأصول في المنطقة ودخول المزيد من الشركات الخاصة إلى السوق.

حصول جولدمان ساكس على العديد من التفويضات للاكتتابات الأولية التي يجب أن تطرح في السوق في الأشهر الـ 12 المقبلة، ومن المتوقع أن يكون النشاط بشكل خاص في قطاع التجزئة.

حققت عمليات الإدراج في الخليج حوالي 18 مليار دولار هذا العام؛ أي قرابة نصف عائدات الإدراج من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقال الخالدي إن الطلب يأتي من المشترين المحليين والدوليين مع ارتفاع الطلب من المشترين المحليين بشكل خاص.