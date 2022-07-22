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Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

جولدمان ساكس يتوقع تريليون دولار مداخيل نفطية جديدة للدول الخليجية

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توقع أرصدة إضافية للدول الخليجية بسبب ارتفاع أسعار النفط
توقع أرصدة إضافية للدول الخليجية بسبب ارتفاع أسعار النفط

توقع بنك جولدمان ساكس أن يؤدي الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية إلى دعم الموازين المالية والخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، توقع أن تتحسن الأرصدة الخارجية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022، ورجح أن تجمع المنطقة تريليون دولار من الأصول الخارجية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. كما توقع أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست فوائض مالية في عام 2022، في حال بلغ متوسط ​​أسعار النفط 105 دولارات للبرميل هذا العام.

وتوقع أن تؤدي المكاسب غير المتوقعة من عائدات النفط إلى تجديد الاحتياطيات المالية وتقليل احتياجات الاقتراض للحكومات في المنطقة، في وقت أصبحت فيه شروط التمويل الخارجي مشددة. وتوقع زيادة الإنفاق خارج الميزانية، وزيادة ثقة المستهلك والأعمال، لدعم الانتعاش الاقتصادي في المنطقة هذا العام. كما اعتبر أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط يمنح حكومات دول مجلس التعاون الخليجي فرصة لتسريع الجهود لتحويل وتنويع اقتصاداتها المعتمدة على الهيدروكربونات.

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