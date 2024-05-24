جولدمان ساكس أول بنك من وول ستريت ينال رخصة للعمل في السعودية

حصل جولدمان ساكس أحد أكبر البنوك الاستثمارية الذي يقع مقره في الولايات المتحدة على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء مقره الإقليمي في السعودية بحسب ما نقلته بلومبرغ.

وأشار التقرير أنه لم يتضح بعد عدد الموظفين الذين سينتقلون إلى السعودية وفقاً لأشخاص مطلعين فيما رفض متحدث باسم البنك التعليق. وكان وزير الاستثمار خالد الفالح قد قال مؤخرا إن أكثر من 400 شركة عالمية حصلت على تراخيص إقامة مقر إقليمي.

ووفقا للقواعد التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، يجب أن يكون للشركات قاعدة إقليمية في المملكة العربية السعودية تضم ما لا يقل عن 15 موظفًا، بما في ذلك المديرين التنفيذيين الذين يشرفون على بلدان أخرى.