جولة جديدة لوزير سعودي في الصين لجذب استثمارات التقنية

ضمن التحركات السعودية الواسعة خلال السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات، ورفع وتيرة التطور في العديد من المجالات، والتي تنفذ على مستوى حكومي رفيع بقيادة وزراء القطاعات في المملكة، تنطلق جولات في عدد من الدول، يقودها الوزراء لعقد الصفقات و جذب الاستثمارات.

حيث بدأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحه، اليوم (الأحد)، زيارة رسمية للصين، يلتقي خلالها نظيره الصيني، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وقادة كُبرى الشركات العاملة في مجالات التقنية، والاقتصاد الرقمي، والفضاء والابتكار.

ومن المتوقع أن تسهم الزيارة في تعزيز شراكات عديدة، إضافةً إلى جذب المزيد من الاستثمارات التقنية الصينية إلى المملكة من خلال بناء شراكات استراتيجية، تعزز نمو الاقتصاد الرقمي، وتحقق الازدهار في مجالي الابتكار والفضاء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويرافق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وفد رفيع المستوى يمثل الجهات التابعة لمنظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار بالمملكة