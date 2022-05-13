جولة تمويل لشركة سعودية ناشئة للذكاء الاصطناعي

جمعت عزوم السعودية، وهي شركة مختصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي للأشياء وتطوير الأجهزة الذكية، تمويلا من تشاينا بريدج كابيتال China Bridge Capital لم تكشف عن قيمته. وتعمل الشركة في تطوير منتجات وحلول إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية. وكانت عزوم قد أغلقت جولة تمويل أولية قبل شهرين

تأسست عزوم عام 2019 لتبدأ رحلة تطوير الأجهزة الإلكترونية الذكية والبرمجيات، وتعمل حاليًا في السعودية وعُمان والإمارات. وتستهدف إطلاق 6 منتجات جديدة خلال هذا العام بعد إطلاقها 4 منتجات في الفترة الماضية.

تهدف الشركة لدعم توسعها بتقنيات الذكاء الاصطناعي للأشياء، ويعلق المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، محمد المنجم، حول ذلك بقوله: “‏توسع نموذج عملنا من إنترنت الأشياء والإلكترونيات إلى الذكاء الاصطناعي للأشياء AIoT وهي أهم خطوة بالنسبة لنا، لأنها ستغير طريقة تعاملنا مع الأشياء من حولنا وإدراكنا لمعلومات كثيرة قد لا نكون نعلمها عن أنفسنا”.

أما ادوارد زينغ مالك صندوق China bridge Capital، فعلق قائلًا: “لم يستغرق التفكير باستثمارنا مع عزوم بضع أيام. لقد وجدنا كل الأسباب للاستثمار ابتداء من الفكرة إلى التنفيذ. سعيد جدًا أن ترى شركات ناشئة في المنطقة العربية تشابهًا مع الشركات الصينية أو شركات السيلكون ڤالي”.

سعيدين بإغلاق جولة استثمارية مع صندوق China Bridge Capital الصيني 🇨🇳



🇸🇦❤️🇨🇳 https://t.co/Z345oU8kHJ pic.twitter.com/DyB9Tca2aV — AZOM | عزوم (@Azom_sa) May 12, 2022