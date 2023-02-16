فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الأسطورة مايكل جوردان يتبرع بـ10ملايين دولار في عيده الـ60

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أعلن أسطورة كرة السلة الاميركية مايكل جوردان أنه سيتبرع بمبلغ قدره 10 ملايين دولار لمؤسسة “مايك اي ويش” (make a wish – تمنى أمنية) للاحتفال بعيد ميلاده الستين الجمعة، وفق ما جاء في بيان الأربعاء.

يُعتبر تبرع جوردان نجم شيكاغو بولز السابق لهذه الجمعية والذي يهدف إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامَين و18 عامًا والذين يعانون من أمراض خطيرة، الأكبر في تاريخ المنظمة غير الربحية ومقرها ولاية أريزونا والتي تأسست منذ 43 عامًا.

يملك حامل لقب دوري “أن بي ايه” ست مرات ارتباطا طويلا مع المنظمة، حيث عمل أولاً معها في عام 1989.

وجاء في بيان للمؤسسة أن الملياردير الذي سيبلغ عامه الستين الجمعة يأمل في أن تُلهم لفتته الآخرين للتبرع للمؤسسة.

ونقل البيان عن جوردان قوله “على مدار 34 عامًا الماضية، تشرفت بالشراكة مع +مايك اي ويش+ والمساعدة في جلب الابتسامة والسعادة للعديد من الأطفال”.

وتابع “رؤية صمودهم وقوتهم خلال هذه الاوقات العصيبة من حياتهم كانت حقًا مصدر إلهام. لا يمكنني التفكير في هدية عيد ميلاد أفضل من رؤية الآخرين يشاركونني في دعم مايك اي ويش حتى يتمكن كل طفل من تجربة سحر تحقيق أمنيته”.

يعتبر الكثيرون جوردان أعظم لاعب كرة سلة في التاريخ، إذ توج بجائزة أفضل لاعب في النهائيات ست مرات وأفضل لاعب في الدوري خمس مرات.

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