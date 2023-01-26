جورج وسوف لن يعتزل وسيصدر أغنية لابنه الراحل وديع

نفى المطرب السوري جورج وسوف، عدم اعتزاله الغناء، مؤكداً أن سيعود لجمهوره فور انتهاء فترة الحداد على نجله وديع الذي توفي مطلع العام الجاري.

وشكر وسوف في بيان صادر عن مكتبه كل من واساه بمحنته، مبدياً اعتذاره عن إلغاء عدد من الحفلات التي كانت مقررة سابقاً.

وتوفي وديع وسوف في 7 كانون الثاني/يناير الجاري، جراء مضاعفات ألمت به على اثر اجرائه لعملية في معدته.

الفنان جورج وسوف يتلقى العزاء بوفاة نجله وديع

وقال البيان: “يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة، ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير نظراً للظروف التي يمر بها”.

وتابع: “وبما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع (لقب جورج وسوف) أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية شباط/فبراير المقابل مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها، وطالباً من الله أن يُبعد هذه المصائب عن الجميع”.

يذكر أن آخر إطلالات الفنان السوري كانت بمناسبة حلول رأس السنة، حيث أحيا مع كوكبة من الفنانين العرب حفلاً موسيقياً ضخما بعنوان “Trio Night” في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.