سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

جورج سوروس يشارك بالاستحواذ على فايس الموشكة على الإفلاس بـ 400 مليون دولار

سامر باطر by سامر باطر

سيجري الاستحواذ على فايس ميديا بعد اقترابها من إعلان الإفلاس، بقيمة تقارب حوالي 400 مليون دولار من قبل كل من صندوق سوروس الاستثماري الذي يملكه جورج سوروس ومجموعة فورترس وهي مستثمر سابق أي من الجهات الدائنة وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر. و فايس ميديا التي وصلت قيمتها قبل سنوات لـ 5.7 مليار دولار كانت تعاني من مصاعب في تحقيق الأرباح.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، قد لفتت في تقرير إن مصاعب فايس مديا تأتي وسط موجة من الإقفال وتسريح الموظفين تضرب المؤسسات الإعلامية أخيراً، وبينها “بازفيد نيوز”، ونقلت الصحيفة وقتها أن “فايس ميديا” تلقت عروضاً من 5 شركات، وبأنها تظر في البيع لتجنب الإفلاس. “. عام 2017، بلغت قيمة “فايس ميديا” 5.7 مليارات دولار. وهي تضم تحت مظلتها “فايس نيوز” و”فايس تي في” و”ريفينيري20″ و”ماذربورد”، وعانت لتحقق نمواً خلال السنوات الماضية.

يذكر أن مؤسّسات جورج سوروس الإعلامية وغيرها تنشط في أكثر من 120 دولة في مختلف مناطق العالم بما فيها الشرق الأوسط  ودول عديدة أخرى مثل جورجيا وأوكرانيا.

يذكر أن جورج سوروس البالغ من العمر 93 عاما، يدعم بسخاء القضايا السياسية الليبرالية من خلال مؤسسات المجتمع المفتوح.

صحيفة: 50 مليون دولار، اتفاقية لاطلاق قناة تلفزيونية بالتعاون بين فايس الأمريكية و إم بي سي السعودية

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...