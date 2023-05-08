جورج سوروس يشارك بالاستحواذ على فايس الموشكة على الإفلاس بـ 400 مليون دولار

سيجري الاستحواذ على فايس ميديا بعد اقترابها من إعلان الإفلاس، بقيمة تقارب حوالي 400 مليون دولار من قبل كل من صندوق سوروس الاستثماري الذي يملكه جورج سوروس ومجموعة فورترس وهي مستثمر سابق أي من الجهات الدائنة وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر. و فايس ميديا التي وصلت قيمتها قبل سنوات لـ 5.7 مليار دولار كانت تعاني من مصاعب في تحقيق الأرباح.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، قد لفتت في تقرير إن مصاعب فايس مديا تأتي وسط موجة من الإقفال وتسريح الموظفين تضرب المؤسسات الإعلامية أخيراً، وبينها “بازفيد نيوز”، ونقلت الصحيفة وقتها أن “فايس ميديا” تلقت عروضاً من 5 شركات، وبأنها تظر في البيع لتجنب الإفلاس. “. عام 2017، بلغت قيمة “فايس ميديا” 5.7 مليارات دولار. وهي تضم تحت مظلتها “فايس نيوز” و”فايس تي في” و”ريفينيري20″ و”ماذربورد”، وعانت لتحقق نمواً خلال السنوات الماضية.

يذكر أن مؤسّسات جورج سوروس الإعلامية وغيرها تنشط في أكثر من 120 دولة في مختلف مناطق العالم بما فيها الشرق الأوسط ودول عديدة أخرى مثل جورجيا وأوكرانيا.

يذكر أن جورج سوروس البالغ من العمر 93 عاما، يدعم بسخاء القضايا السياسية الليبرالية من خلال مؤسسات المجتمع المفتوح.

So Nancy Dubuc gets hired to try to sell VICE. Gets paid $1.5 M annually for five years. Peaces out. VICE goes bankrupt. Where is the accountability? Why are journalists getting laid off and CEOs getting off scot free? https://t.co/cf8p2GkDWF — Kaleigh Rogers (@KaleighRogers) May 1, 2023