أشار تقرير في وول ستريت جورنال أن الملياردير جورج سوروس البالغ من العمر 92 عامًا، ومؤسس منظمات المجتمع المفتوح تنازل لابنه الكسندر عن إدارة إمبراطوريته التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لابنه الأصغر ، وفقًا لمقابلة حصرية نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال.

تمول مؤسسات سوروس بحوالي 1.5 مليار دولار تحولها سنويًا إلى مجموعات إعلامية ومنظمات أخرى تقول إنها تدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لموقعها على الإنترنت. قال الابن ألكس البالغ من العمر 37 عامًا ، لصحيفة وول ستريت جورنال إنه “مضطلع بالسياسة أكثر” من والده ، لكنه أشار إلى أن الاثنين “يفكران على حد سواء”. قال أليكس إنه كان يوسع “الأهداف الليبرالية” لوالده ويتبنى أسبابًا مختلفة بما في ذلك حقوق التصويت والإجهاض ، فضلاً عن المساواة الجندرية. وقال إنه يهدف إلى الاستمرار في استخدام ثروة الأسرة لدعم السياسيين الأمريكيين ذوي الميول اليسارية. قال أليكس لصحيفة وول ستريت جورنال إنه التقى مؤخرًا بمسؤولي إدارة بايدن وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورؤساء الدول ، بما في ذلك الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، للضغط من أجل القضايا المتعلقة بمؤسسة الأسرة.

في ديسمبر ، انتخب مجلس إدارة مؤسسات المجتمع المفتوح ، المعروف باسم OSF ، أليكس رئيسًا لها ، خلفًا لوالده. وذكرت الصحيفة أيضًا أن أليكس يدير الآن النشاط السياسي بصفته رئيسًا للجنة التمويل السياسي . ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن سوروس الأصغر هو العضو الوحيد في العائلة في لجنة الاستثمار التي تشرف على إدارة صندوق سوروس ، التي تدير الأموال للمؤسسة والأسرة. خلال المقابلة مع الصحيفة ، أعرب أليكس عن قلقه من عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ، وألمح إلى أن منظمة سوروس ستلعب دورًا ماليًا رئيسيًا في السباق الرئاسي 2024. أليكس هو الأكبر بين ولدين من زواج جورج سوروس من زوجته الثانية سوزان ويبر ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. يمر التعيين على الابن الأكبر لجورج سوروس ، جوناثان سوروس ، 52 عامًا ، وهو محام له خلفية في الشؤون المالية. كان يعتقد أنه الخليفة الواضح إلى أن وقع خلاف وتبدلت المواقف بين الأب وابنه الأكبر ، وفقًا للصحيفة.

ويملك سوروس منظمات عابرة للقارات فضلا عن استثماراته الهائلة ومنظماته الإعلامية القوية التي ترسخ نفوذه العالمي في أكثر من 120 دولة في العالم من آسيا وأمريكا الجنوبية وحتى دول أوروبا الشرقيّة من جورجيا وأوكرانيا وحتى بلغاريا وغيرها، ويجسد سوروس أقوى انخراط لأصحاب المليارات في السياسة عبر منظمات المجتمع المدني، وهو من أبرز مموّلي الحزب الديموقراطي والقضايا الليبرالية في أميركا.