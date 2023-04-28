فادي طنّوس by فادي طنّوس

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جورجينا تؤكد استمرار علاقتها مع كريستيانو رونالدو بأغنية عن الحسد

فادي طنّوس by فادي طنّوس
جورجينا

ردت جورجينا رودريغيز صديقة أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي على الشائعات عن انفصال وشيك بين الثنائي على طريقتها الخاصة.

ونشرت جورجينا مقطع فيديو عبر حسابها على “ستوري إنستغرام”، لصورة من السماء والقمر يبدو ساطعاً مرفقة مع مقطع أغنية لروميرو سانتوس بعنوان Si yo muero، وتقول كلماتها “الحسد يصنع الشائعات، ويتناقلها الكثيرون، والحمقى يصدقونها”.

جاء تعليق الشابة الأرجنتينية، بعدما ذكرت تقارير إعلامية عن استياء رونالدو من جورجينا بسبب قضائها معظم الوقت في مراكز التسوق أكثر من اهتمامها به، مبينة التقارير أن العلاقة بين الثنائي الشهير، ليست في أحسن أحوالها في الوقت الحالي، وفق ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

ويبدو أن الشائعات هذه المرة أزعجت رودريغيز لترد لأول مرة بهذه الطريقة، فقد اعتادت صديقة لاعب كرة القدم الشهير على تجاهل مثل هذه الأمور وتجنب التفاعل معها.

يذكر أن الثنائي انتقل مؤخرا إلى الرياض، بعد انتقال رونالدو لنادي النصر في كانون الثاني/يناير الماضي.

وارتبط المهاجم البرتغالي وجورجينا منذ عام 2016، وأنجبا ألانا مارتينا (2017) وبيلا إزميرالدا (2022)، إضافة إلى اعتنائها بكريستيانو جونيور، المولود عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضاً.

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