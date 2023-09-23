جوجل وميتا وأبل وإنتل.. لماذا يغرمون شركات التكنولوجيا بالمليارات؟

تتعرض شركات التكنولوجيا الكبرى على غرار جوجل وميتا وإنتل وأبل وأمازون لغرامات ضخمة تصل أحيانا لمليارات الدولارات، من قبل حكومات، ومحاكم، في دول عدة من بينها روسيا وأيرلندا وكوريا الجنوبية وأوروبا، لكن ما هو السبب؟.

الساعات الأخيرة شهدت قرارا من المحكمة العامة الأوروبية بتغريم شركة “إنتل” الأمريكية مبلغ 376 مليون يورو (400 مليون دولار) بسبب ممارسات مخالفة لقواعد التنافسية من جانب شركة تصنيع الرقائق الأمريكية منذ عقدين تقريبا لعرقلة الشركات المنافسة.

والمحكمة العامة الأوروبية هي ثاني أعلى محكمة في أوروبا.

الاحتكار يوحد أوروبا وروسيا

منذ عام فرضت محكمة أوروبية على عملاق التكنولوجيا الأمريكي “جوجل”، غرامة قدرها 4.125 مليار يورو (4.13 مليار دولار) لاستغلالها نظام تشغيل أندرويد لإضعاف منافسيها، مما يمثل سابقة لجهات تنظيمية أخرى لتعزيز الضغط.

وتمثل هذه الغرامة مبلغا قياسيا في القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار.

جوجل

وفرضت الذراع المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامات مجموعها 8.25 مليار يورو على محرك البحث الأكثر شعبية حول العالم في 3 تحقيقات يعود تاريخها لأكثر من عقد، وذلك حسب رويترز.

وخسرت جوجل طعنها في مثل تلك القضايا مرتين، كانت تلك هي الثانية، بينما سبقتها قضية أخرى بغرامة بلغت 2.42 مليار يورو (2.42 مليار دولار) العام الماضي.

ولنفس السبب، الاحتكار، فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، في 26 يوليو 2022، غرامة على شركة جوجل بقيمة 2 مليار روبل (35 مليون دولار)، وأرجعت السبب إلى احتكار موقع “يوتيوب” التابع للشركة.

وتكافح السلطات الروسية مع سياسات المعلومات لدى كل من جوجل وميتا وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي الغربية منذ أن بدأت روسيا حربها في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقد حجبت جوجل العديد من وسائل الإعلام الروسية والمسؤولين وأغلقت قناة مجلس النواب الروسي على يوتيوب في أبريل، بتهمة انتهاك شروط الاستخدام.

وكانت الحكومة الروسية أصدرت أمرا لجوجل بدفع 21 مليار روبل (367.5 مليون دولار) بسبب رفضها حذف ما تصفه موسكو بالدعاية المناهضة لروسيا على يوتيوب.

انتهاك خصوصية الكوريين

ومنذ عام فرضت كوريا الجنوبية غرامات بملايين الدولارات على شركة ألفابت مالكة جوجل وشركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك بسبب انتهاكات لقانون الخصوصية.

وأوضحت لجنة حماية المعلومات الشخصية بكوريا الجنوبية، في بيان، أنها فرضت غرامة على جوجل بقيمة 69.2 مليار وون (50 مليون دولار) وعلى ميتا بواقع 30.8 مليار وون (22 مليون دولار)، وذلك بحسب رويترز.

رفض تخزين بيانات الروسيين

محكمة في موسكو، فرضت في يوليو 2022، غرامة على شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا قدرها مليونا روبل (33900 دولار).

وجاء السبب وراء تلك الغرامة، المزاعم حول رفضها تخزين بيانات المواطنين الروس على الأراضي الروسية، وفق وكالة إنترفاكس الروسية.

أطفال أيرلندا

قامت هيئة حماية البيانات الأيرلندية، في سبتمبر الماضي، بفرض غرامة ضد “إنستجرام” – التابعة لشركة “ميتا” -، بسبب السماح للقاصرين بإنشاء حسابات تعرض علنًا أرقام جوالاتهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، ما يضر بحماية البيانات.

ونقلًا عن صحيفة “الجارديان”، قال المتحدث باسم الهيئة: “لقد اتخذنا قرارنا النهائي، وهو يتضمن غرامة قدرها 405 ملايين يورو”.

وأكدت الهيئة التنظيمية أنه تم إقرار العقوبة بعد تحقيق استمر لمدة عامين في الانتهاكات المحتملة للوائح حماية البيانات العامة (قواعد الخصوصية) في الاتحاد الأوروبي.

وتعد تلك أكبر غرامة تم فرضها على “ميتا” من قبل الهيئة، بعد غرامة قدرها 225 مليون يورو فُرضت في سبتمبر 2021 بسبب انتهاكات للائحة العامة لحماية البيانات في تطبيق “واتساب”، وأخرى قدرها 17 مليون يورو في مارس/ أذار 2022.

كما تعتبر ثاني أكبر غرامة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، بعد 746 مليون يورو التي تم فرضها على شركة “أمازون” في يوليو/ تموز 2021، بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين.