غوغل تطلق هاتفها الأسطوري Pixel 8.. ماذا عن الأسعار والمواصفات؟

تطلق غوغل الهواتف الذكية Pixel 8 وبكسل 8 برو- اليوم الأربعاء 4 أكتوبر وتحديداً الساعة 7.30مساءاً بتوقيت شرق أمريكا.

وقبل الإطلاق خرجت تسريبات كثيرة عن الهاتف الأسطوري الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي كأول مرة مقارنة بالهواتف الأخرى، بحسب موقع gadgets360، الذي أكد أن التسريبات أزعجت غوغل.

وكان آخر تلك التسريبات بثا مباشرا لقناة على اليوتيوب استعرضت مواصفات الهواتف الجديدة التي حصلت عليها وألقت الضوء على التدريب العملي لاستخدامها وتحدثت عن التصميم والتعبئة والتغليف.

وظهر في الفيديو اللون الرمادي من بكسل 8، في حين يظهر بكسل 8 برو باللون الأسود غير اللامع، وأن كلا من الجهازين سيأتيان مع مستشعرا بصمات الأصابع داخل الشاشة مثل أسلافهما بكسل 7.

وقدم الفيديو نظرة مفصلة على الهواتف من الزوايا الأمامية والخلفية والتعرف على الكاميرا الخاصة ببكسل 8 برو وهو يحمل إعداد كاميرا ثلاثية.

وستقوم الشركة بتزويد تطبيقاتها وخدماتها بنظام تشغيل أندرويد وبتقنية الذكاء الاصطناعي.

أسعار هاتف Pixel 8

وسوف تطرح الهواتف الجديدة للبيع في 12 أكتوبر ويشاع أن Pixel 8 يكلف 699 دولارا، مما يجعله أغلى بنحو 100 دولار من Pixel 7بينما سيككون سعر Pixel 8 Pro بداية من 899 دولارا.

مواصفات Google Pixel 8 وPixel 8 Pro

بحسب التسريبات تتميز هواتف غوغل بشاشات OLED مقاس 6.17 بوصات مع حماية Corning Gorilla Glass Victus 2، وستكون الدقة Full HD + ، بينما الطراز الاحترافي سيحصل على دقة QHD، ويتم تشغيل الهواتف بواسطة Tensor G3 SoCs .

وستكون ذاكرة الوصول العشوائي ومتغيرات التخزين8 جيجابايت + 12 جيجابايت و128 جيجابايت + 256 جيجابايت، وسيتم شحن الهواتف بنظام Android 14.

وتدعم وحدة الكاميرا الخلفية المزدوجة في هاتف Pixel 8 مستشعر أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعرًا أساسيًا بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة فائقة الاتساع، بينما من المتوقع أن يضم هاتف Pixel 8 Pro مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع صورة بصرية.

ويمكن استخدام ميزات Video Boost وLight Sight، والتقاط مقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتأتي الهواتف مع ممحاة الصوت، والتي ستساعد في تقليل الضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها في مقاطع الفيديو.

ويحتوي هاتف Pixel 8 على بطارية تبلغ سعتها 4485 مللي أمبير في الساعة وهاتف Pixel 8 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4950 مللي أمبير في الساعة.

وستكون الهواتف مجهزة بميزات فتح القفل بالوجه وأجهزة استشعار بصمات الأصابع.

ويزن النموذج الأساسي 187 جرامًا، بينما من المتوقع أن يزن النموذج الاحترافي 213 جراما.