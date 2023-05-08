الكويت.. الفنانة جواهر في العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

دخلت الفنانة الكويتية جواهر إلى العناية المركزة في احد مستشفيات العاصمة الإنكليزية لندن جراء تدهور حالتها الصحية بسبب معاناتها من مرض السرطان.

وكشف الصحافي نايف الشمري تطورات الوضع الصحي لجواهر في مقطع فيديو ناشد خلاله المتابعين بالدعاء لها بالشفاء التام.

وكانت جواهر قد نشرت مقطع فيديو لها على حسابها في “إنستغرام” قالت فيه أنها متعبة بسبب المرض، وأن الفحوص الأخيرة لا تبشّر بالخير، مؤكدةً أنها ترضى بما يصيبها وبأن الله يختبر صبرها ويعِدها بالأحلى، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: “بإذن الله القادم أجمل يارب دعواتكم لي أحبكم

وكانت الفنانة الكويتية جواهر قد صرحت في لقاء سابق مع الإعلامية مي العيدان أنها عرفت بإصابتها بسرطان المعدة في نهاية عام 2019، بعد تشخيص خاطئ في البداية، ما تسبب بانتقال المرض إلى الكبد، ولفتت حينها إلى أنها خضعت لأكثر من 51 جلسة كيماوي في رحلة علاجها، التي بدأتها عام 2020.

من هي الفنانة جواهر؟

ممثلة كويتية الجنسية، ولدت جواهر في الكويت، وترعرعت فيها، وبدأ ظهورها الفني من خلال مسرحية “الخفاش” عام 1990، ثم عادت للظهور مرةً أخرى في فيديو كليب للمغني خالد بن حسين.

تعتبر بداية الألفية هي الانطلاقة الحقيقية لجَواهر الكويتية حيث تعرف الجمهور على موهبتها من خلال دورها في مسلسل “يوم آخر” .

قدمت جواهر أعمال متنوعة جمعت فيها بين الدراما والمسرح، ولكنّ إصابتها بمرض السرطان قد أوقفتها عن الإنتاجات الفنية هذه الفترة.