ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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سوريا، جواز السفر داخل القطر حصراً عن طريق المنصة الإلكترونية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية في سورية، اليوم تعميماً يتعلق بآلية حصول المواطنين داخل القطر على جواز السفر.

وطلبت الإدارة في تعميمها الموجه إلى رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات بالمحافظات “عدم قبول طلبات الحصول على جواز سفر للمواطنين داخل القطر (فوري أو مستعجل أو عادي) إلا عن طريق مركز خدمة المواطن الإلكتروني (المنصة) حصراً”.

وأصبح قبول طلبات التقديم من المواطنين داخل سوريا عبر المنصة الإلكترونية على الرابط https://ecsc.gov.sy/.

تشمل المعلومات المخزنة على الشريحة في جواز السفر الجديد، بصمة العين، وبصمة الأصابع، وشكل الوجه الرقمي الذي يقيس المسافات بين ملامح الوجه، مثل المسافة بين العينين، وعرض الفم والمسافة بين الأنف والذقن. ويحتوي جواز السفر الجديد على صورة مطبوعة بالليزر، تُمكن المطارات من تحميل بيانات المواطن السوري خلال دقائق توفيراً للوقت وتسهيلاً للإجراءات،

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