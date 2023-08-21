جواز السفر السوري يصبح إلكترونياً

بدأت إدارة الهجرة والجوازات السورية، الأحد، بإصدار جوازات السفر ذات الشريحة الإلكترونية الجديدة مع التشديد على عدم قبول طلبات التقديم من المواطنين داخل سوريا إلا عبر المنصة الإلكترونية على الرابط https://ecsc.gov.sy/.

وتداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صور جواز السفر الإلكتروني الجديد وهو عبارة عن دفتر ورقي عادي يشبه سابقه، لكنه مزود بشريحة إلكترونية تخزن البيانات الوصفية والمعلومات الخاصة بحامله.

وتشمل المعلومات المخزنة على الشريحة بصمة العين، وبصمة الأصابع، وشكل الوجه الرقمي الذي يقيس المسافات بين ملامح الوجه، مثل المسافة بين العينين، وعرض الفم والمسافة بين الأنف والذقن.

ويحتوي جواز السفر الجديد على صورة مطبوعة بالليزر، تُمكن المطارات من تحميل بيانات المواطن السوري خلال دقائق توفيراً للوقت وتسهيلاً للإجراءات، وفق المعلومات المتداولة.

حصراً عن طريق المنصة الإلكترونية

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات، في وقت سابق من أمس الأحد، تعميماً يتعلق بآلية حصول المواطنين داخل القطر على جواز السفر.

وطلبت الإدارة في تعميمها الموجه إلى رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات بالمحافظات “عدم قبول طلبات الحصول على جواز سفر للمواطنين داخل القطر (فوري أو مستعجل أو عادي) إلا عن طريق مركز خدمة المواطن الإلكتروني (المنصة) حصراً”.

ويتم قبول طلبات التقديم من المواطنين داخل سوريا عبر المنصة الإلكترونية على الرابط https://ecsc.gov.sy/.

تشمل المعلومات المخزنة على الشريحة في جواز السفر الجديد، بصمة العين، وبصمة الأصابع، وشكل الوجه الرقمي الذي يقيس المسافات بين ملامح الوجه، مثل المسافة بين العينين، وعرض الفم والمسافة بين الأنف والذقن. ويحتوي جواز السفر الجديد على صورة مطبوعة بالليزر، تُمكن المطارات من تحميل بيانات المواطن السوري خلال دقائق توفيراً للوقت وتسهيلاً للإجراءات.

يذكر أن صفحات فيسبوك مزورة تنتحل صفة وزارة الخارجية والمغتربين بغرض الاحتيال على السوريين الساعين لتجديد أو إصدار وثائق جديدة مثل جوازات السفر.

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